Úsvit nedopustí islamizaci Vysočiny. Ale co Pičín?

Když na mne v neděli ráno z Facebooku vykoukl volební plakát Úsvitu, zatrnulo mi. Jejich heslo - Zabráníme islamizaci Vysočiny - mne opravdu vyděsilo. Nejprve jsem to totiž pochopil tak, že muslimové chtějí, aby oblíbená uzenina byla nadále vyráběna v halal verzi. Což je třeba odmítnout - složení Vysočiny podle webu zdravapotravina.cz tvoří vepřové maso - 60% a sádlo 15%, a její výroba ve verzi halal je tak vyloučena.

Nakonec jsem pochopil, že strana nebrojí proti islamizaci uzenin, ale kraje Vysočina. A mají k tomu celou řadu důvodů:

Za jeden z nejzásadnějších problémů současné imigrační krize totiž lze snadno a bez přehánění označit možnost, že by v Havlíčkově Brodě postavili mešitu. Samozřejmě - jak jinak - s radikálním imámem napojeným přímo na Islámský stát a ducha Usamy bin Ladina. Stejně tak aktuální je vznik šárijských soudů v Želetavě, minaretu v Jihlavě a velkochovu velbloudů ve Žďáru nad Sázavou.

Jsou to doslova hrůzné vize - a tak jsem se zeptal paní Jany Borkovcové, která je na plakátě Úsvitu vyfocena, na zásadní otázky: „Jaké konkrétní hrozby islamizace vidíte na Vysočině, prosím? Vyrostl u Jihlavy minaret či mešita v Havlíčkově Brodě?“ Odpověď přišla vzápětí: „Asi je to na delší popis, ale o co mi jde je to, aby tu nevznikala azylová centra, uprchlické tábory, aby nám tu Arabové neskupovali pozemky (jako třeba v obci Modlany v Sev. Čechách) Vše je otázka času a i když tu nyní nemáme žádnou modlitebnu ani minaret, což je super, tak tu může velice rychle všechno vyrůst...“

Takže je to dobré. Zatím v Poličce džihád nebují, a straníci z Úsvitu mají z islamizace strach spíše preventivně, než že by reagovali na konkrétní hrozbu. Je to chvályhodné, ale nestačí to. Dovoluji si proto dámy a pány z Úsvitu upozornit, že islamizace více než Vysočinu ohrožuje obec Pičín.

Ta je totiž - už podle názvu - pro sexuálně vyhládlé imigranty mnohem atraktivnější než třeba Borová na Vysočině. Proto prosím bojovníky proti islamizaci: Nezapomínejte na Pičín!