Uprchlíci ignorují kvóty. Německá velkoměsta je musí hnát trapem pryč

Německo nejenže koketuje s kvótami uprchlíků, které by měly akceptovat okolní země a podle kterých by měly přijímat uprchlíky mířící do Německa, kam je pozvala paní kancléřka. V Německu už dávno zuří kvóty vnitroněmecké, které ovšem až dosud selhávaly stejně spolehlivě, jako by selhávaly kvóty mezinárodní, celounijní. Ti zlotřilí imigranti si totiž dělají co chtějí a vůbec je nezajímá, co by po nich spořádané německé úřady chtěly.

V Německud od začátku srpna platí, že úřady mohou žadatelům o azyl až na tři roky nařídit místo pobytu v konkrétní spolkové zemi a konkrétním městě. Němci se tak snaží rozprostřít záplavu příchozích po celém svém území, neboť některé lokality začínají být lehce přeuprchlíkované. Tyto vnitroněmecké kvóty jsou ovšem v hlubokém rozporu s představami uprchlíků, kteří chtějí do Kolína nebo do Essenu. A právě velká města v severním Porýní-Vestfálsku se rozhodly posílat nyní běžence zpět do méně lákavých zemí východního Německa, kam je systém kvót přidělil.

Zpráva je to zajímavá, potvrzuje moje očekávání vývoje postojů k imigraci v Německu, ale zajímá mě, jak jim to bude fungovat. Či podle mého názoru nefungovat. Ať už uplatní libovolný donucovací mechanismus, aby udrželi imigranty v místě určeném, imigranti jej obejdou. Pokud budou sociální dávky vyplácet jen v místě určeném, budou si pro ně holt přes půl Německa každý měsíc jezdit. Pokud budou mít nařízené místo úředního pobytu, tak se tam přihlásí u bratrance Ahmeda a budou krytý. Prostě - dokud se mezi jednotlivými spolkovými zeměmi nepostaví ploty s ostnatým drátem, nebude přerozdělování imigrantů z moci úřední v Německu fungovat.

A tak nezbývá než doufat, že na základě té zkušenosti, kterou dle mého názoru Německo čeká, upustí paní Merklová i od popleteného konceptu kvót na přerozdělování imigrantů v rámci celé EU.