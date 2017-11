Péct, nebo nepéct? První adventní neděli by se podle tradice mělo začít s pečením cukroví

První adventní neděle letos vychází až na 3. 12. Je to den, kdy by hospodyně měly začít péct cukroví. Není třeba propadat panice, jestliže to nemáte v plánu. Ale plánování bych nepodceňovala, tahle tradice má svůj smysl, hlavně když se chcete Vánoc dožít v relativním klidu a pohodě.

Na začátku je dobré položit si kruciální otázku: péct, nebo nepéct? Je to samozřejmě každého věc. Někdo se bez cukroví obejde úplně, jiný ho koupí. Nemusí to být hned to supermarketové, kvalitní kousky nabízí řada renomovaných cukrářů, kulinářů nebo bister. Nicméně, budete mít sice cukroví, ale A) nebude vám to doma vonět a B) přijdete o terapii pečením. Body A i B považuji za podstatné, proto peču.

Držte se receptu

Každému pečení předchází sestavení bojového plánu. Vyhodnotím, které cukroví si letos zaslouží, abych mu věnovala čas a energii. Co loni a předloni a vůbec kdy chutnalo, co by se dalo vyzkoušet nového… Pak je dobré dát dohromady všechny recepty a spočítat suroviny… kolik másla, kolik mouky, jak to bude s ořechy, co je třeba speciálního atd. Ono se zdá, že to vlastně nic není, ale když si to všechno sečtete, vyjde vám spotřeba třeba tři kila másla, což je nějakých 700 korun. To máte: kostka do lineckého, druhá do vanilkových rohlíčků, do ořechů s krémem dvě… Takže žádná láce, zvlášť letos. Tady si dovolím radu: když vás trápí vysoká cena, upečte toho raději méně, ale nesnažte se nahradit máslo lacinějším ztuženým tukem. Bude to hnusný. Výjimkou jsou návody, které předepisují něco jiného, jako například sádlové cukroví.

Když už budete mít pohromadě recepty, tak se jich držte. Vyplatí se to. Zatímco při vaření se kreativita vysloveně žádá, při pečení je to dost riskantní. Třeba nahradit mleté vlašské ořechy stejným množstvím mandlí není úplně nejlepší cesta, mandle mají menší obsah tuku, těsto se bude chovat jinak. Totéž platí naopak. Také je dobré mít recept ze spolehlivého zdroje, jasný a srozumitelný. Nicméně u cukroví víc než kde jinde platí, že to člověk prostě musí mít v paži. Nepropadnout panice, když se těsto drobí nebo lepí, protože to je normální a chce to jen trochu trpělivosti s jeho propracováním.

Slepovat, polévat, zdobit

Při sestavování bojového plánu je také podstatné načasování. O první adventní neděli by se mělo začít s cukrovím, jež potřebuje nejdéle odležet, tedy s perníčky nebo zázvorkami. O dalším víkendu přijdou na řadu vanilkové rohlíčky, pracny, linecké, ořechy, kokosky… Nakonec si nechte nepečené cukroví a také všechno zdobení a slepování. Měla by to být taková manufaktura. Nejdřív si připravit těsta, zabalit je do fólie a nechat i několik dnů odležet, dost jim to prospěje a vám se s nimi bude lépe pracovat. Pak válet, vykrajovat, tvarovat a péct. A nakonec slepovat, polévat a zdobit.

Zdobení, především perníčků, je samostatná cukrářská disciplína. Můžete se s tím piplat, mně se osvědčila metoda abstraktního zdobení à la Jackson Pollock: pocákat polevou a tu ještě vlhkou namočit do cukrových perliček. Je to efektní, strašně jednoduché a budete originální. Pokud se ale chcete předvést jako malérečka, pamatujte na to, že není dobré dávat si do zdobicího sáčku hodně polevy, za chvíli vám zdřevění ruka a budete tuhle jinak velmi terapeutickou činnost proklínat.

Recept: Plněné sádlové cukroví

V době máselné krize přijde tenhle recept vhod. Nečekejte žádnou zdravou alternativu, ale poctivou klasiku, v níž je ovšem nositelem chuti a hutnosti vepřové sádlo.

Připravte si: 170 g hladké mouky, 150 g sádla, 150 g moučkového cukru, 60 g kakaa, marmeládu, bílou čokoládu a lískové ořechy na ozdobení. Z mouky, sádla, cukru a kakaa vypracujte hladké těsto, zabalte ho do fólie a nechte do druhého dne odpočinout v lednici. Z těsta tvarujte malé kuličky, ukládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Do středu každé kuličky udělejte důlek obráceným koncem vařečky. Pečte v troubě vyhřáté na 170 °C asi 10 minut. Cukroví nechte vychladnout a plňte marmeládou nebo rozehřátou čokoládou a lískovým ořechem.