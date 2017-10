Krásná a fotogenická modelka: Dýně se konečně vyhřívá na výsluní

Už jsme se s nimi skamarádili. Pár let nám to trvalo, ale nakonec jsme to zvládli. Náš vztah k dýním se stal vcelku vřelým, takřka intimním. Dýňové menu teď nabízí kdejaká restaurace, což je neklamné znamení, že se dýně probojovala mezi flexibilní sezónní suroviny, jako je třeba chřest nebo zvěřina. Gratulujeme!

Ještě před pár lety jsme na ně hleděli nedůvěřivě jako na cizokrajná zvířata. Nedůvěra to byla poměrně ostražitá, většina z nás měla v paměti chuť, respektive nechuť dýňového kompotu, což byla takřka jediná úprava, která byla dýni v našich krajích dopřávána. Jenže čas oponou trhnul… A z ošklivého káčátka vyrostla labuť. Tyhle dvě floskule dokonale vystihují strmý kariérní vzestup dýně. Tak strmý, že leckde už je vnímaná jako otravný gastronomický kýč. Tenhle extrém je stejně nespravedlivý jako předešlá nedůvěra.

Sladká i slaná

Tak si to shrneme: dýně je krásná a fotogenická, o tom žádná, vyskytuje se v nevídané škále druhů, ty se liší nejen vizuálně, ale i chutí a využitím v kuchyni. Je velmi univerzální, obstojí sladká i slaná, dá se péct, vařit, mixovat, zapékat… a je z pětadevadesáti procent tvořena vodou, takže dietní. To už je docela solidní seznam kvalit a dovedností. Svědčí o tom, že dobré zboží si nakonec kupce najde a že hezká holka to má – málo platné – lepší než ošklivá. Kdyby nebyly dýně takové fešandy, těžko by si vybojovaly takový prostor, získaly tolik fanoušků a staly se hrdinkami dýňových slavností.

Stačí si udělat výlet třeba do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny na Vysočině. Manželé Pipkovi tu pěstují dýně už nějaký ten pátek. Zatímco před pár lety trpělivě vysvětlovali pár dychtivcům, kteří k nim zabloudili, že všechny jsou skutečně k jídlu, dnes je tu spousta výletníků nejen o víkendech, ale i ve všední dny. Konzultují s farmáři, jestli je na polévku lepší dýně máslová, nebo muškátová, či jak nejlépe upravit dýni špagetovou.

Pokorně přiznávám, že po letech opojení barevností jednotlivých odrůd jsem se vrátila k univerzálnosti odrůdy Hokkaido. Zejména proto, že se nemusí loupat. To je argument bohužel neotřesitelný, který ji katapultoval na čelo dýňové hitparády. Nicméně nabádám, abyste se k tomuto poznání pečlivě prokrájeli přes všechny možné různobarevné dýňové kolegyně hokkaida, zaslouží si to. Tvrdá slupka obvykle skrývá značný chuťový potenciál.

Dýňová polévka už je takřka povinnost, doporučuju dýni před rozmixováním upéct, přidat česnek, zázvor, chilli, rozmarýn… Skvělá je dýně jen tak pečená s lístky šalvěje, vločkovou solí, pekanovými ořechy a kousky gorgonzoly. Univerzální využití má pyré, které se skvěle hodí do těst na pečení, takže zkusit můžete nejen dýňový koláč nebo cheesecake, ale i bábovku nebo muffiny. Pak je tu rizoto, dýňové noky, pomazánka… Dýni si můžete dát k snídani, k obědu i k večeři… O svačinách nemluvě.

Až budete dlabat halloweenskou dýni, vzpomeňte na to, že tenhle svátek, který k nám doputoval z USA, pochází z Irska. Ačkoli v Irsku se zahnízdil díky Římanům, kteří se ve zdejším kraji usadili. A aby to nebylo málo zamotané: oslavy v předvečer svátku Všech svatých se opírají o židovskou tradici slavení svátků večer předem. Irští přistěhovalci si hezký zvyk vzali s sebou do Ameriky. Doma si lucerny dlabali většinou z tuřínů, americký kontinent jim otevřel zcela nové obzory, mimo jiné ty dýňové.

Recept: Dýňový koláč

Tenhle koláč má velmi jemnou a příjemně kořeněnou náplň, je to taková chuťová esence podzimu.

Dýni Hokkaido pečlivě umyjte, rozkrojte a vydlabejte. Loupat ji nemusíte, ale to už víte. Nakrájejte asi 700 g dýně na kostky a uvařte ji doměkka. Nechte vychladnout a rozmixujte. Do náplně koláče budete potřebovat si 500 g takto připraveného dýňového pyré. Umíchejte 400 g krémového sýra (Philadelphia nebo Buko) se 180 g třtinového cukru, postupně vmíchejte 3 vejce, dýňové pyré, 2 lžíce kukuřičného škrobu, 1 a půl lžičky skořice a půl lžičky nastrouhaného muškátového oříšku. Koláčovou formu vyložte křehkým těstem (klidně si to zjednodušte a použijte hotové) a nalijte na ně připravenou náplň. Koláč pečte v troubě vyhřáté na 175 °C asi 40 minut.