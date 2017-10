Trend v přípravě pokrmů udávají singles, jejich "bowls" jsou hitem

Je to tak dva roky, co Instagram a food blogy začala plnit záplava pohledných fotografií jídel úhledně naaranžovaných do misek. V téhle souvislosti se dalo obvykle narazit na termín „Buddhovy misky“. V tomhle sousloví je obsaženo vše, co by mělo takové jídlo splňovat: mělo by být harmonické chuťově i co se výživových hodnot týká, ale i barevně a vizuálně. Miska svým tvarem odkazuje k Buddhovu pupku a do něj by měla směřovat vegetariánská, nebo ještě lépe veganská jídla. Ale filozofie misek je vcelku tolerantní, takže lze do mističky nandat cokoli, co při propojení dává chuťový smysl. Nicméně jednotlivé komponenty je záhodno aranžovat separátně. Má to svůj smysl, k tomu se ještě dostaneme.

Proti tradici vidličky a nože

„Z misky se dobře jí jednou rukou – stačí hůlky, lžíce, vidlička... Tím pádem do ní nepatří nic, co je třeba krájet. Jídlo je fotogenické a kuchařům se dobře nandává,“ vysvětluje kreativní šéfkuchařka podniků Ambi Jana Bilíková. Ta v miskách servíruje například sdílená jídla, která si z nich mají hosté sami nabrat. Na stůl se misek vejde spousta, hostina pak působí opulentně. Nicméně klíčová je ona konzumace jednou rukou, což v naší, středoevropské tradici vidličky a nože může působit poněkud buransky. V Asii, kde jsou lidé odkojeni miskou s rýži či nudlemi, je to ovšem běžný standard, takže nebuďme nafrnění.

Zbytečný je nejen předsudek vůči konzumaci jednou rukou, ale i představa, že do misky patří jen kašovitá strava nebo jakási předem smíchaná šlichta. Výše zmiňované principy kompozice jídla do misky to jasně vyvracejí. Osobně vnímám misky jako pomalé jídlo do rychlé doby, navíc ideální, pokud vaříte jen sami pro sebe. Takový pokrm připravíte poměrně rychle a z komponentů, jež můžete snadno kombinovat: stačí mít základ (rýži, nudle, luštěniny, obiloviny…), přidat pár druhů různě upravené či jen pokrájené zeleniny, byliny, natrhané nebo pokrájené maso či ryby, opečené kousky tofu, nasekané ořechy, semínka, omáčku, dresink… Variant je nekonečné množství. Hotovo máte obvykle do patnácti minut. Pak se s miskou zachumláte pod deku do křesla nebo si sednete k počítači a nemusíte si připadat tak opuštěně, jako když sami u jídelního stolu krájíte řízek. Proto titulek „bowls for singles“.

Misková gastronomie navíc fandí kreativitě; naučíte se díky ní kombinovat spoustu ingrediencí a můžete se pocvičit i v jejich aranžování. Styling misky je vždy jednodušší než komponování jídla na talíř. Samozřejmě vás to musí bavit, ale to se tak nějak předpokládá – misky zpopularizovali právě foodies a bloggeři. Do misky se dá vpravit třeba i dekonstruované suši: jednoduše na rýži navršíte další komponenty, z nichž se suši běžně připravuje: avokádo, kousky omelety, okurky, ředkve, přidáte sezam, zázvor… Výhoda? Rychlost. Možná se dopracujeme toho, že si podobným způsobem připravíme českou klasiku. Samozřejmě zdravě, kreativně a fotogenicky. Snad to Buddha přežije.

Recept: Miska s bulgurem, lososem a zeleninou

Přestože misky mají kořeny v asijských zemích, můžete si dle principu kombinování jednotlivých komponentů připravit takřka jakékoli jídlo.

Uvařte bulgur podle návodu na obalu, zabere to asi 10 minut. Do trouby dejte péct hrst cherry rajčat –

osolených, opepřených a zakápnutých olivovým olejem. Než bude hotový bulgur, rajčata se pěkně upečou. Na pánvi, na troše olivového oleje, opečte kolečka cukety – stačí je dochutit solí a čerstvě mletým pepřem. Přidejte porci lososa: na pánev ho dejte kůží dolů a opečte minutu ze všech stran, uvnitř by měl zůstat růžový. Do misky navršte bulgur, na něj naaranžujte rajčata, cuketu a natrhané kousky lososa, kterého jste předtím zbavili kůže. Rybu posypte sezamem, mořskou solí a trochou pepře a nezapomeňte na byliny – hodí se čerstvý koriandr, ale i bazalka nebo petrželka. Jezte pak pokud možno všechno se vším; šťáva z pečených rajčat se postará o skvělou omáčku.