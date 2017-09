Nejen pokrmy, ale i stolování dává jídlu pravou tvář

Nedaleko Prahy v bývalém zemědělském areálu jsou ukryté poklady. Ačkoli: jak se to vezme. Někomu by mohla nekonečná půda zaplněná sbírkou stolů, židlí, dekorací a porcelánu připadat jako sklad haraburdí. Člověk s jiným pohledem na svět v tom ale bude vidět obrovský potenciál.

Úvaha vícegeneračního ženského týmu, který stojí za projektem Eterle, tedy půjčovny z fundusu, zní logicky: chceme se obklopovat atraktivními a hezkými věcmi, ale není třeba je všechny vlastnit. Pokud pořádáme něco tak výjimečného jako svatbu, což se člověku poštěstí jen párkrát za život, je docela přirozené, že nebudeme chtít nakoupit sto židlí, ale buď půjdeme tam, kde jsou k dispozici, nebo si je půjčíme. Podobně se můžeme chovat, když organizujeme něco celkem běžného, rodinnou oslavu, piknik, slavíme Vánoce…

Duše, patina, příběh

Potřebujete víc stolů, talíře pro větší společnost, spoustu skleniček? Není to problém. Na internetu najdete spoustu cateringových firem, které vám vše potřebné půjčí, obvykle ale mají v nabídce unifikované plastové stoly a poněkud sterilní restaurační nádobí. Doba už se posunula trochu jinam a i stolování se vyvíjí. Trendem jsou předměty, které mají duši, patinu, příběh… Vintage styl zapadá i do trendu recyklace, oživování starých věcí, jež obvykle mívají řemeslnou hodnotu a ani po letech nepřestávají dobře sloužit. Přesně takhle uvažují dámy z Eterle.

Souvisí to i s tím, jak jídlo vypadá na fotkách. A obecně s tím, jak vypadají fotky pořízené z takové svatby či rodinné oslavy. Sice platí, že nic lepšího než bílý kulatý talíř ještě nikdo nevymyslel, ale když je ten talíř z kvalitního porcelánu, má třeba zajímavý dekor a klidně i nějaký ten kaz, bude na něm jídlo vypadat přitažlivěji, domácky, autenticky. A platí to i pro příbory, sklenky, ubrusy nebo květinovou výzdobu. Stolování si žádá styl.

Pochopili to i v řadě restaurací, které se snaží přijít s nezaměnitelným konceptem, něčím, co nelze přehlédnout a co bude na fotkách na sociálních sítích vypadat přitažlivě. Někde vám jídlo přinesou na kusu kamene, na dlaždici, v popelníku, na kusu dřeva nebo střepu z talíře. Jasně, leckdy už je to tak trochu exhibice, nicméně dobře využité originální, vintage či industriální prvky mohou udělat z dobrého jídla jídlo zábavné. Na chuti se sice nijak nepodepíšou, ale vydají jasný signál, že nad konceptem podniku někdo přemýšlel.

A proč si něčím takovým, jako je originálně prostřený stůl, komplikovat život třeba na rodinné oslavě? Protože na takovou akci budete ještě dlouho vzpomínat. Nejen vy, ale hlavně vaši hosté. Pořádání opulentních obědů pro početnou rodinu nebo party pro přátele bývalo dřív vcelku běžnou součástí života. Pak se z podobných aktivit stal buržoazní přežitek, pak nějak nebyl čas… Teď přišla doba, kdy toužíme po zážitcích, ty teď mají větší hodnotu než hmotné statky. Jedno odpoledne strávené s příjemnými lidmi, v netradičním prostředí a s dobrým jídlem na pěkném talíři může mít nevyčíslitelnou hodnotu.

Recept: Originální oslava

Podle tohoto receptu sice neuvaříte, ale může vás inspirovat. Najděte důvod, proč uspořádat oslavu. Vymyslete styl – venkov, industriál, retro… Najděte místo: statek, stodola, louka, bývalá továrna… Půjčte si pár dekorací a originálních kousků nádobí – retro- servis, kufry místo stolků, balíky slámy na sezení… Připravte jídlo nebo si ho objednejte, kreativních cateringových společností už najdete docela dost. Hodí se něco neformálního, jednoduchého, ale nápaditého. I jídlo by se mělo přizpůsobit stylu akce. Třeba klidně retromenu se šunkovými rolkami a knedlíčkovou polévkou, ovšem v nějaké kreativní verzi. A ne­zapomeňte na pozvánky. I ty jsou důležité.