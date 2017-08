Dnes se slaví mezinárodní den rumu. Pili jej piráti, Kolumbus i admirál Nelson

Historie rumu je dlouhá a neodmyslitelně spjatá s britskými ostrovy a koloniemi. Zmínky o prvních pokusech výroby tohoto destilátu se objevují již ve 14. století, ale jeho tradice bude pravděpodobně mnohem delší. O výrobu tohoto nápoje v Americe a v Karibiku se zasloužil Kryštof Kolumbus, který sem dovezl cukrovou třtinu. Od svého vzniku se rum těšil stále větší oblibě, a to především mezi námořníky, kteří jej pod označením „tot“ denně dostávali na příděl. Tento přídělový systém byl zrušen až v roce 1970 a déle přetrval pouze u novozélandského námořnictva. V 17. století sloužil také jako platidlo, a to nejen mezi námořníky, ale třeba i v Austrálii.

O spojení námořníků, pirátů a rumu není pochyb. Své o tom věděl i sir Henry Morgan, který působil v Karibiku jako korzár přepadávající nepřátelské lodě z pověření anglického guvernéra Jamajky. Na základě mnoha stížností na jejich počínání byli však on i guvernér odvezeni do Anglie a tady uvězněni. Neklidná situace na Jamajce však vedla Angličany k překvapivému kroku. Henryho Morgana osvobodili, pasovali na rytíře a poslali zpět do Karibiku jako zástupce guvernéra, aby tamější dění uklidnil. Henry Morgan zde pokojně dožil a po své smrti v roce 1688 tu byl jako hrdina pochován.

Kolem jeho osoby vzniklo mnoho legend. Jednou z nich je i ta která vypráví, že po uložení ostatků Henryho Morgana ostrovem otřáslo zemětřesení, v jehož důsledku se rakev sesunula do rozbouřeného moře u přístavu Port Royal a již nikdy se nenašla. Mnozí proto dodnes věří, že jeho nepokojný duch brázdí oceány dál a hledá své ostatky, aby mohl nalézt klid. Na počest tohoto admirála, rytíře, guvernéra, kapitána i korzára v jedné osobě vznikl temný kořenitý nápoj Captain Morgan Black Spiced, jehož základem je autentický karibský rum destilovaný ze silné třtinové melasy, doplněný vůní skořice, chutí hřebíčku a vanilky zakončený kouřovými tóny.

Dalším zajímavým příběhem je i ten o admirálu Nelsonovi, jehož posledním přáním bylo, aby jej po smrti vložili do kádě s rumem. Před samotným uložením jeho ostatků do země se tak proto opravdu stalo, ale o typu rumu a jeho množství se dodnes vedou dohady. Spojovat tento nápoj pouze s dobrodruhy, námořníky, piráty a plantážníky by ale bylo chybné. Těšil se totiž oblibě široké veřejnosti i mezi významnými osobnostmi umělecké scény.

Rumů je k dostání nepřeberné množství. Liší se chutí, vůní i barvou a neexistují proto žádná ustálená pravidla jeho konzumace. Základem však je nespěchat a vychutnávat. Chuťově se v něm rozeznávají čtyři základní elementy, tedy sladkost, slanost, hořkost a kyselost, dále se pak hodnotí jeho struktura, aroma a barva. Zároveň je rum oblíbeným pitím na večírcích, oslavách a party nejrůznějších ražení. V horkých letních dnech je součástí osvěžujících míchaných drinků, v zimě příjemně zahřeje.¨

„Ač měl rum dříve trochu jinou strukturu, než jak jej známe dnes, mnohé zůstalo zachováno. I proto se těší velké oblibě také v současnosti. Jeho popularitu navíc umocňuje fakt, že je ideální přísadou do míchaných drinků. Rum, jakým je třeba Captain Morgan Black Spiced, lze pít nejen na ledu, ale i třeba míchat se zázvorovou limonádo nebo jablečným džusem.“ říká Brand Ambassador Premium Spirits Jan Kuchař.