Zázvor: Lékař ostrý jako břitva a zmůže toho opravdu hodně

Dnes už vám odvar ze zázvoru, neadekvátně označovaný za zázvorový čaj, udělají v každé průměrné hospodě. Po zázvorovém pivu se ale stále ještě musíte pídit. A zase jako v případě „čaje“: není to pivo, ale limonáda. Nicméně pokud jde o kvalitně připravené nápoje, mívají takový říz, že by na nohy postavily i mrtvého. A právě taková je klíčová vlastnost zázvoru: stavět na nohy.

Přelom února a března je přesně obdo­bí, které volá po zázvoru. Není už třeskutá kosa, ale ještě zdaleka není teplo. Lidské tělo je po zimě utahané a oslabené, přichází to, čemu říkáme jarní únava, což je živná půda pro kdejaký virus, nebo alespoň nachlazení. Dejte si zázvor, ten za vás leccos vyřeší. Konzumujte ho preventivně, ale i v době, kdy už se nebudete cítit fit.

Nejsnazší a nejefektivnější způsob je ten zmiňovaný úplně na začátku: zázvorový odvar. Na jednu čajovou konvičku vám postačí množství o velikosti lidského palce. Začněte tím, že zázvor oloupete. Nejlépe vám to půjde lžičkou, jednoduše s ní pracujte jako se škrabkou a postupně se zbavte celé slupky, lžička se dostane i do nejhlubších zákrut oddenku. Pak už jen zázvor nadrobno pokrájet, nebo raději nastrouhat, aby se plně rozvinula jeho chuť, a zalít vroucí vodou.

Na klouby, chřipku i proti nevolnosti

Za výraznou, ostrou chuť vděčí zázvor gingerolu, chemické látce podobné kapsaicinu, která má na svědomí pikantnost chilli papriček. Vedle aromatických olejů je zázvor bohatý na vitamín A, B1, B2, B6, C a E, obsahuje sodík, draslík, hořčík, vápník, měď, mangan i železo. Všechno dohromady to pak způsobuje, že zázvor funguje jako univerzální lékař.

Udělá vám dobře, pokud máte zažívací potíže, trpíte plynatostí, pálením žáhy nebo je vám na zvracení, zázvor má totiž schopnost neutralizovat kyseliny v zažívacím ústrojí. Má také silné protizánětlivé a analgetické účinky, utiší bolesti svalů i kloubů, pomůže při chřipce, nachlazení, viróze nebo bolestech v krku. Prostě místo drahých pastilek z lékárny žvýkejte kousek zázvoru, připravte si odvar či sirup.

Zázvor patří mezi ty suroviny, jež u nás zdomácněly před staletími, pak zmizely a museli jsme je znovu objevit, což se naštěstí podařilo už v 90. letech minulého století. Zázvor najdeme ve starých českých receptech především ve formě sušeného koření (v téhle podobě u nás také přežil minulý režim), používal se hlavně do perníků nebo vánočního cukroví, nejspíš budete znát zázvorky.

Ve středověku patřil k nejběžnějším druhům koření a dochucovadel, oddenky se na vzduchu a v teple nekazí a zázvor přežije bez újmy dlouhou cestu z Asie, kde je původně doma. Ačkoli není známo, odkud přesně pochází. S jistotou lze říci, že v Indii a Číně se používá už přes tři tisíce let. Odtud ho nejspíše féničtí mořeplavci přivezli na Blízký východ a do Středomoří. Se zázvorem se vařilo ve starověkém Řecku, v Římě i Egyptě. Do Afriky pak rostlinu s sebou vzali Portugalci, do Jižní Ameriky v 16. století Španělé.

Používá ho většina světových kuchyní, neobejde se bez něj indické ani thajské karí, je skvělý do marinád na maso i ryby. O sladkém pečení už byla řeč. Zázvoru velmi holdují Britové, právě proto, že je jejich gastronomie silně ovlivněna tou indickou. Až budete zázvor kupovat, vyberte nepoškozené oddenky bez známky plísně či jiného napadení. Doma ho raději skladujte v lednici, déle si udrží šťavnatost a svěžest.

Recept: Kandovaný zázvor

Kandovaný zázvor je jednoduše skvělý, dá se jen tak mlsat nebo použít při pečení sladkostí. Ale můžete ho povýšit na účinného pomocníka, pokud se vám dělá nevolno při jízdě autem nebo se chystáte na cestu lodí a trpíte mořskou nemocí. Doporučuje se začít žvýkat zázvor preventivně, tak čtyři hodiny před cestou.

Asi půl kila zázvoru oloupejte a nakrájejte na plátky asi čtyři milimetry silné a pokud možno stejně velké. Dejte do hlubší pánve a zalijte vodou tak, aby zázvor nebyl úplně „utopený“ a kousky v horní vrstvě vyčnívaly nad hladinu. Přiklopte a vařte asi 35 minut, zázvor by měl změknout. Sceďte ho, ale tekutinu nevylévejte.

Uvařený zázvor zvažte a odvažte poloviční hmotnost cukru. Zázvor vraťte do pánve, zalijte asi čtvrtinou zázvorového vývaru, přidejte cukr a na mírném ohni nechte zkaramelizovat. Voda se postupně odpaří a cukr začne krystalizovat. Raději neodcházejte od plotny a neustále míchejte. Bude vám to trvat asi 25 minut, ale je to dobře investovaný čas.