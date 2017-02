Biatlon s příchutí Mexika. Zpestřete si sledování mistrovství světa recepty za 30 vteřin

Zatímco za okny se statečně pere jaro, aby konečně získalo nadvládu nad zimou, v rakouském Hochfilzenu vrcholí mistrovství světa v biatlonu. Pokud si k povzbuzování našich závodníků rádi něco zakousnete, zkuste své klasické jednohubky inspirovat trochou Mexika. Sledování každého ze tří receptů z Latinské Ameriky nezabere více než 30 vteřin a jídlo zvládne připravit úplně každý. Podívejte se na návod a zkuste to taky!

V úvodním videu si můžete pustit návod na zapečené nachos s trhaným masem. I když příprava masa zabere podstatně delší čas, zbytek je hotový za 15 minut. V dalších dvou receptech najdete návod na guacamole dip a mangovou margaritu.

Nachos s trhaným vepřovým masem

VIDEO: Zapečené nachos s trhaným masem • VIDEO Martin Bartkovský

400 g pečeného vepřového (plec, krkovice)

1 balení Chio Tortillas

2 rajčata

2-4 chili mexické papričky JALAPEÑO

1 červená cibule

150 g žlutého tvrdého sýra

1 nať z jarní cibulky

Měkké, upečené maso pomocí dvou vidliček natrháme na vlákna. Papričky nakrájíme na kolečka, rajčata na kostičky, cibuli na tenké nudličky, sýr nastrouháme nahrubo a jarní cibulku nasekáme najemno. Do zapékací mísy pro 4 osoby nasypeme 1/3 balení Chio nachos do stejnoměrné vrstvy. Posypeme jednou třetinou natrhaného masa, chili, rajčat, červené cibule a sýra. Poté stejným způsobem vytvoříme druhou a třetí vrstvu. Vložíme do rozehřáté trouby na 200°C a 10 minut zapékáme. Po vytažení z trouby posypeme nasekanou natí z jarní cibulky a ihned podáváme.

Jednohubky s guacamole a lososem

VIDEO: Jednohubky s guacamole a lososem • VIDEO Martin Bartkovský

1 balení Chio Tortillas

120 g uzeného lososa

1 zakysaná smetana

Nať z koriandru na ozdobu

Guacamole

1 Avokádo zralé

1 Malá cibulka

snítka čerstvého koriandru

4 Cherry rajčátka nakrájená na malé kostičky

Šťáva z 1 limety

Sůl, pepř

případně malá špetka cukru

Dužinu avokáda rozmačkáme vidličkou a smícháme s najemno nakrájenou cibulkou, cherry rajčátky a nasekaným koriandrem. Ochutíme solí, pepřem, šťávou z limetky a případně trochou cukru. Na každý trojúhelníček nachos dáme kopeček guacamole, kousek lososa a ozdobíme trochou zakysané smetany smíchané s nasekaným koriandrem. Můžeme posypat nasekaným chili nebo opraženým sezamovým semínkem.

Mangová margarita

VIDEO: Mangová margarita • VIDEO Martin Bartkovský

