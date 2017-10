Alois Rašín patřil do legendární pětice mužů, kteří 28. října 1918 vyhlásili samostatné Československo. Zároveň byl autorem prvního zákona nového státu i provolání k národu. Dnes je znám především jako první československý ministr financí, který provedl odluku od rakousko-uherské měny a stabilizoval finance nově vzniklého státu. Často bývá opakováno jeho legendární heslo „šetřit a vyrábět“, které s velkou oblibou používali i představitelé české liberální pravice na začátku 90. let minulého století. Od narození tohoto jednoho z „otců Československa“ si dnes připomínáme 150 let.