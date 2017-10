Před 525 lety Janovan ve španělských službách Kryštof Kolumbus objevil Ameriku

To se učí děti snad na všech evropských i mnoha dalších základních školách, třebaže toto tvrzení se již před mnoha lety dočkalo zpochybnění. Dávno před slavným mořeplavcem se totiž do Nového světa dostali odvážní Vikingové, a objevila se dokonce rovněž hypotéza, že sedmdesát let před ním sem zavítali Číňané.