G.I. Joe v Evropě: Jak změnilo 100 tisíc Američanů během druhé světové války Británii? | Reflex.cz

Zvláštní vztah Británie a Spojených států, jemuž několik staletí dominovalo jako těžká mocenská váha Britské impérium, dostal během druhé světové války nový impuls. Poté, co do Británie v prosinci 1941 dorazila zpráva o japonském útoku na Pearl Harbor, prohlásil Winston Churchill, že bude spát spánkem zachráněných a vděčných. Amerika vstoupila do války a Británie věděla, že s pomocí Američanů Hitlera porazí. V průběhu tří let prošly britskými ostrovy tři milióny amerických vojáků. Jaké stopy v zemi zanechali?