Před 70 lety zemřel Al Capone, génius zločinu, kterého nakonec dostal berňák

Al Capone byl zřejmě nejslavnější mafián 20. století. Příběh jeho zázračného finančního vzestupu postaveného na nelegální výrobě alkoholu v době prohibice a současně jeho uvěznění, způsobené víceméně drobným daňovým únikem, jsou předmětem debat i v současnosti. Jaký skutečně byl tento potomek sicilských přistěhovalců do Spojených států?

V době, kdy nastoupil do parníku neapolský holič Gabriele Capone, se italská vláda zbavovala hladových krků. V březnu 1894 se Gabriele s ženou Teresinou ocitli v neworleanské East Side, kde už mafie úřadovala. Zakrátko se Gabriele Capone přestěhoval do New Yorku a 17. ledna 1899 přivítal novorozeně: Alphonse Gabriela Capona, později známého jako Al Capone.

Al Capone se do dějin zapsal jako brutální zločinec a nelítostný šéf podsvětí. Osudnými se mu však nestaly vraždy, násilí a organizovaný zločin. Do vězení se nakonec poroučel z prozaičtějšího důvodu - za daňové úniky.

K obrovskému bohatství Caponovi pomohlo ovládnutí prostituce, hazardu a zejména pak prohibice, která byla zavedena od ledna 1919. Jeho gang se v době zákazu prodeje lihovin v USA zaměřil na pašování a nelegální obchod s alkoholem. Když mu nejvíc přálo, Capone inkasoval až sto milionů dolarů ročně. Pověstná byla i jeho schopnost v uplácení, zejména policie, politiků a právníků.

Capone, který se ve svých nejlepších letech stal i celebritou a hrál si na mecenáše, zemřel před 70 lety, 25. ledna 1947.