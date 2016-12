Moravský milovník vajec zabil stařenku sekerou

První zprávy hovořily navíc o tom, že v příbytku dotyčné nic cenného nechybí, nejde tedy o vraždu loupežnou, což celý případ činilo ještě záhadnějším.

Pátrání moravského četnictva trvalo pouhé tři dny. Mnohé z původních předpokladů vyvrátilo a tak mohly 22. prosince noviny v celé republice oznámit, že záhadný vrah z Pohořelic byl dopaden.

„Je jím čeledím Herrlinger, který sloužil u bratra zavražděné“, píše Národní politika. „Herrlinger přišel ve čtvrtek večer k Hoffmanové a v předsíni zasadil jí ránu sekyrou do hlavy. Vzal zlaté hodinky a 200 korun. Poté si usmažil dvanáct vajíček, a když viděl, že Hoffmanová ještě žije, usmrtil ji novou ranou do hlavy. Pak šel do hospody a odtamtud se vrátil na místo činu, kde vypil slivovici s likéry a lehl si do postele“.

Zohavené tělo ženy podle všeho vystrčil před dům, na dvorek, snad aby jej ve spánku nerušilo. Ráno odešel Herrlinger už za svítání, takže ho neteř zavražděné nepotkala.

O úrovni tehdejší kriminalistiky svědčí způsob, jakým byl surovec dopaden. „Na stopu vraha přivedl četnictvo zvláštní druh vší, tak zvané červené vši, které v posteli zanechal“.