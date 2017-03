Hurá, letecká záchranka bude smět zachránit náš život i v 6.59. Ministerstvo se chytá za nos, proplatí to

Před pár dny jsme se dozvěděli, že ministerstvo zdravotnictví odmítlo proplatit letecké záchrance faktury za zásahy mimo sjednanou pracovní dobu. Jeden z příkladů: záchranáři vzlétli v 6:59 kvůli sraženému dítěti v bezvědomí, jenže ouha, smluvní pohotovost jim začíná až v 7.00. Absurdní. Už i ministerstvu to ale docvaklo – teď říká, že to nějak zařídí. Hurá.

Když se záchrana lidského života nevejde do správných kolonek, nařízení a smluv, úředník má rázem těžkou hlavu. Aby neměl, stojí-li mu za krkem právník a hlasitě chrastí právními rozbory! Říká-li smlouva, že dotyčná záchranka létá od sedmi ráno do čtyř odpoledne či devíti večer, tak to zkrátka platí a hotovo - 6.59 není 7.00. Mimo tuto dobu totiž smí zasahovat vrtulníky pouze z Prahy, z Brna, z Plzně a z Ostravy, kde platí nepřetržitý provoz. Jasné, orazítkované, faktury proplacené…. Až na jednu maličkost: záchrana života se někdy z kolonek a smluv vymkne. Akutní zdravotní problémy pracovní dobu nemají, běží o minuty.

Ministerstvo zdravotnictví nyní „hledá možnosti, jak leteckým záchranářům proplatit akutní zásahy mimo dobu, kdy mají pohotovost“, na případy je prý nutné nahlížet individuálně“. Ano, to je přesně to, co v takových situacích od svého ministerstva jako občané a daňoví poplatníci očekáváme: individuálně, bez úřednické slepoty.

Je pěkné, že ministerstvo hlídá každou naši korunu, aby si záchranáři nelétali jako holubi kdykoli a kamkoli se jim zlíbí. Ale počítejme: náklady na jeden takový let se pohybují kolem 10.000 korun. Kolik zrušených třicetikorunových poplatků to je? Necelých 334. Sociální demokraté, kteří ministerstvo zdravotnictví mají pod palcem, slibují pomalu veškerou péči „zdarma“, zrušili už zmíněné poplatky včetně nemocničních a dál chtějí lidem ulevovat. Ale není snad lepší mít jistotu, že v případě záchrany života bude u nás lékař cobydup, než mít bezplatně guláš v nemocnici? Protože mít všechny zdravotní vymoženosti kdykoli a bezplatně, to si nemohou dovolit ani nejbohatší země.