Voleb je moc, lidi otravují. Některé proto zrušme

Pár let po listopadové revoluci jsme v Česku volili pouze do Poslanecké sněmovny a obecních zastupitelstev, dnes už volíme do šesti institucí. K těm dvěma zmíněným přičtěme ještě volby prezidentské, senátní, krajské a evropské. Z kolovrátku voleb se stala nuda, žádný „svátek demokracie“, nevnímáme je jako zásadní střet idejí, necítíme, že se něco změní. Nechce se nám proto zvedat z gauče, stačí, aby trochu sprchlo… Mnoho mladých zase chce internetové hlasování, na štrapáci po vlastních do volební místnosti už nejsou stavění. V takové situaci není divu, když ke zvolení senátora stačilo i něco přes pouhých šest tisíc hlasů.

Je nás osm a půl milionu s právem volit. Co tedy udělat, aby k urnám chodilo víc lidí?

Myšlenka prezidenta Zemana na povinnou volbu není zrovna nejlepší nápad. Recept tu přesto je: některé volby lze zrušit, přesněji zrušit přímou volbu námi občany. Voliči dobře rozlišují, která instituce má vliv a je pro ně důležitá. Kvůli Evropskému parlamentu či Senátu se nepřetrhnou, jednou by se mohlo stát, že ctihodného senátora zvolí jen jeho rodina, sousedé a kolegové z práce. Politolog Stanislav Balík nadhodil rozumný směr uvažování: do evropského parlamentu mohou poslance delegovat jejich národní kolegové, krajská zastupitelstva by mohla vznikat skrze zastupitelstva obecní, prezidenta opět může volit parlament a Senát se dá zrušit (samozřejmě, že tohle je bláhový nápad, museli by s ním souhlasit sami senátoři).

Zvlášť v následující dekádě se volební kolovrátek roztočí jako ruleta. Každý rok budou nějaké volby, až v roce 2027 má být pauza. Je to příležitost o volební reformě vážně uvažovat. Demokracie tím ani o fous neubude.