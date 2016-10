Spekulant obětí spekulace. Obří německá banka hrozí, že bude evropským Lehman Brothers

V samotném srdci evropské zodpovědnosti a fiskálního konzervatismu vypuká velký finanční problém. Akcie Deutsche Bank letos spadly o 50 procent a valí se na ní jeden problém za druhým. Co za tím stojí?

Zaprvé má Deutsche Bank jeden akutní problém. V USA jí hrozí pokuta 14 miliard dolarů za nekalé obchodní praktiky v souvislosti s hypotečními cennými papíry.

Zadruhé je banka přeplněna deriváty a je nejzadluženější z velkých světových bank. Podle různých odhadů jí chybí desítky miliard kapitálu.

Zatřetí dostala už pokutu za porušování sankcí na Libyi, Súdán, Írán a Sýrii. A je nyní v podezření, že obcházela i sankce vůči Rusku.

Začtvrté čelí podezření, že v době krize tajila ztráty a podílela se na manipulacích s mezibankovní sazbou LIBOR.

Zapáté Itálie viní Deutsche Bank z toho, že v roce 2008 pomohla nejstarší italské Banca Monte di Paschi dei Siena, která je teď nedaleko bankrotu, maskovat ztráty za pomocí falešných bankovních účtů.

Zašesté podle různých testů z poslední doby má banka nedostatek kapitálu

Zasedmé stejně jako ostatní komerční banky ji trápí prostředí nulových úrokových sazeb, které nastavily centrální banky, a které bankám omezuje zisky.

Zaosmé banka má horší ratingové hodnocení než Lehman Brothers čtvrt roku před bankrotem.

Pro svět je nebezpečné to, jak moc je provázána s finančním sektorem kolem celé planety. Mezinárodní měnový fond ji proto z tohoto pohledu označil za hlavní systémové riziko.

Že je to zrovna německé banka, je snad ironií osudu. Německo celou dobu platí za bankovní vzor a pasovalo se do přísného dozorce finančních problémů Evropské unie. Odporovalo rozsáhlejším záchrannám bankám na jihu Evropy a teď jeho největší banka by se sama potřebovala připojit na kapačky Evropské centrální banky (ECB).

Té se to ale může hodit. Konečně bude moci říct, že zachraňuje i Německo. A taky se to bude hodit Itálii, jejíž bankovní sektor je na tom bídně a dlouho se o něm mluví jako o dalším spouštěči finanční krize v eurozóně.

Ředitel Deutsche Bank Cryna si postěžoval, že banka je obětí spekulantů. Spolkový vicekancléř Gabriel opáčil, že za oběť spekulantů se označuje banka, která vlastní obchodní model postavila na spekulaci.

Německý spolkový kabinet v duchu svých předchozích zásadových postojích už vládní pomoc bance odmítla, což vylekalo řadu investorů, z nichž někteří už z banky dokonce stáhli své peníze.

Až k bankrotu to ale nejspíš přece jen nepovede. Jednak možnosti ECB jsou značné a bankrot Deutsche Bank jí za potrápení Německa nestojí a jednak problémy Deutsche Bank z velké části a z dnešního pohledu vyplývají z jednorázových nákladů.

Přesto akcie banky za posledních deset let propadly zhruba o 90 procent a dostaly se níž než byla minima v době krize.

Z velké části za stav bank může odhození opatrnosti ve světě nízkých úrokových sazeb a centrálními bankami nafukovanými bublinami.

A jestli se ptáte, jak to centrální banky řeší, tak vězte, že nízkými úrokovými sazbami, které zase nafukují bubliny.

