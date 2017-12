Sexy dvojčata se polonahá ukazují na Instagramu, aby si vydělala na studium práv

Dvacetiletá blondýnka Julia a brunetka Stephanie vydělávají díky sociálním sítím mnoho peněz, aby mohly zaplatit školu a žít poměrně přepychovým životem. Obě sestry studují práva na vídeňské univerzitě a živí se nabízením módních tipů pro zdravý životní styl, krásu a fitness.

K jejich popularitě určitě přispívají i poněkud odvážné, až vyzývavé fotografie obou dívek. Často se fotí jen v plavkách, v bikinách nebo v přiléhavém sportovním prádle. Julia, která je o 10 minut starší, má na svém kontě 194 tisíc sledujících, její mladší sestra se může chlubit 181 tisíci fanoušky.

Přestože se dívky dnes chlubí převážně postavou, o které by si kdejaká dívka mohla nechat jen zdát, tvrdí, že kdysi by o sobě jen stěží prohlásily, že by mohly být atraktivní. Přiznávají, že předtím, než se účastnily tréninků a náročných cvičení, připadala jim jejich těla příliš hubená na to, aby je mohly s pýchou vystavovat světu. „Tréninky nám skutečně pomohly vypracovat naše těla, abychom vypadaly zdravěji,“ přiznává Julia.

Obě dvě si uvědomují, že se díky internetu staly známými modelkami a že jsou vzorem pro mnoho dalších mladých dívek. Jsou pyšné vždy, když se jim podaří inspirovat i ostatní ať už k lepším výkonům v jejich studiích nebo v motivaci pro zdravější životní styl.