Drsná realita bangladéšských nevěstinců: Život prostitutky stojí 65 dolarů

Oběťmi obchodu s bílým masem se každoročně stane několik desítek milionů lidí. A v Bangladéši je tento problém na rozdíl od západních zemí vidět na první pohled. Bratři tu prodávají sestry, rodiče své děti. Odhaduje se, že v zemi žije na 200 tisíc prostitutek, a ačkoliv je v Bangladéši zakázáno pracovat „v oboru“, pokud je vám méně než 18 let, v praxi to nikdo příliš neřeší. Nejinak je tomu i v jednom z nevěstinců města Jessore, ležícího na hranicích s Indií.

„Dřív jsem bývala šťastná. Teď po nocích hodně pláču. Pláču kvůli osudu, který mě sem zavedl,“ svěřila se fotografovi Karimu Mostafovi mladičká Halima. Ta se domnívá, že je jí 17. Jistá si ale není. Prostitutkou se stala před několika lety, když ji z ulice sebral neznámý muž a prodal do Daulatdie, největšího nevěstince v Bangladéši. Halima obratem skončila zdrogovaná v zamčené místnosti a po chvíli se objevil první muž.

„Začal se svlékat. Hrozně jsem se bála. Nechápala jsem, co se děje.“

Podobný příběh má i čtyřicátnice Taslima. Ta začala pracovat již ve 12 letech. Bratr ji tehdy prodal za 65 dolarů, což je v přepočtu asi 1400 korun. Taslimě se jednou podařilo i utéct, ale nevěděla, jak se dostat domů, a tak raději zvolila dobrovolný návrat do nevěstince. Bratr si pro ni nakonec po letech přišel, ale majitelé mu ji odmítli vydat. Když se o jejím osudu následně dozvěděl otec, pravdu neunesl a raději se otrávil. Zbytek rodiny už s Taslimou nechce nic mít.

„Mám teď jinou rodinu. Přímo tady v bordelu,“ tvrdí dnes čtyřicátnice.

Návrat do normálního života je pro dívky a ženy, kterým se podaří utéct, velmi složitý. Okolí je často ostrakizuje, trestá za něco, co nemohly nijak ovlivnit. Situace se však naštěstí lepší. Sociální pracovnice Mumtaz Ali v rozhovoru pro The National uvedla, že od roku 1998, kdy začínala, ušla bangladéšská společnost skutečně velký kus cesty. V současnosti se nevládní organizaci Rights Jessore, kde pracuje, daří zpětně začlenit až 80 procent bývalých nevěstek.

Samotné jádro problému se ale ještě dlouho vyřešit nepodaří. Obchod s bílým masem totiž obrovsky vynáší. Každý rok se v něm odhadem protočí kolem 150 miliard dolarů. Jak vypadají dopady tohoto špinavého byznysu na konkrétní životy, si můžete prohlédnout v galerii: