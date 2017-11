Unikátní pohled do života New Yorku, taxikář 10 let fotil své cestující

Ryan Weideman se do New Yorku přistěhoval v 80. letech minulého století, aby se zde věnoval svému snu – stát se profesionálním fotografem. Jelikož však je potřeba platit také účty, musel ze začátku vzít zavděk zaměstnáním taxikáře. Přesto se i při projíždění městem fotografování věnoval.

Pomocí gumových pásků připevnil svůj fotoaparát pod taxametr a začal fotit své cestující. Během víkendových nocí, kdy není ve městě tak velký provoz, jezdil ulicemi New Yorku a každého, koho nabral do svého vozu, zaznamenal.

„V taxíku jsem se setkával s lidmi z celého světa. Setkával jsem se s těmi, kteří New Yorkem jen projedou, i s těmi, kteří jsou jeho nedílnou aurou,“ uvedl Weideman ve své knize In My Taxi: New York After Hours, jež ukázala deset let jeho focení za volantem.

Podívejte se do galerie na jedinečně zachycenou atmosféru newyorské ulice v 80. a 90. letech minulého století: