Audrey Hepburn za války málem zemřela. Utrpení si vynahradila svatbou jako z pohádky

Když slavné herečce v roce 1959 nabídli filmovou roli Anny Frankové, zdvořile ji odmítla. „Byla jsem stejně stará jako Anne Franková. Oběma nám bylo deset, když válka propukla, a patnáct, když skončila. V roce 1946 mi dal její knihu přečíst jeden můj přítel. Přečetla jsem si ji a zdrtilo mě to. To se mnoha lidem stává, když si ji poprvé přečtou, jenže já ji nečetla jako knihu, jako vytištěné stránky. Tohle byl můj vlastní život. Hluboce mě to zasáhlo,“ svěřila se po letech Hepburn.

A rozhodně nepřeháněla. Při zkoumání hereččina života vyplavaly na povrch informace o tom, jak za války v podstatě vyhladověla a při příchodu osvobozeneckých vojsk už nebyla schopná chodit. Jen se plazila po zemi.

V roce 1939, krátce po vypuknutí války, poslala matka Audrey s oběma bratry k prarodičům do Nizozemska. Holandská baronka Ella van Heemstra, která pocházela z velmi staré a významné nizozemské rodové šlechty, se domnívala, že její děti budou spíše v bezpečí tam, kde je uchrání neutralita země, než ve Velké Británii, kde rodina žila. Bohužel se paní Ella van Heemstra zmýlila, stejně jako mnoho jiných rodičů.

V květnu roku 1940 Němci zaútočili na Nizozemsko a za týden jej dobyli. Nacisté unášeli dívky a shromažďovali je ve velkých nevěstincích. Audrey Hepburn žila v neustálém strachu, že se to stane také jí. Jednou ji Němci opravdu odvezli a umístili na práci do kuchyně, naštěstí se jí podařilo utéct. Válka pro ni ale ani zdaleka neskončila. Poté, co se Spojencům v září 1944 nezdařila operace Market Garden, přišla Hladová zima. Audrey, odříznutá vojsky od veškerých zásob jídla, u prarodičů v Arnhemu málem zemřela. Onemocněla žloutenkou, trpěla dýchacími potížemi, chudokrevností, z podvýživy jí otékaly nohy a chodidla, nemohla ani stát.

29. dubna 1945 byl Arnhem osvobozen. Brzy poté přijel náklaďák s humanitární pomocí. Audrey tehdy vypila celou plechovku kondenzovaného mléka, z čehož se jí udělalo tak špatně, že už se celý život držela od sladkého spíše dál.

O devět let později už jí ležel svět u nohou. Získala Oscara za hlavní roli v komedii Prázdniny v Římě a na pohádkové svatbě řekla své ano Melu Ferrerovi, americkému herci a režisérovi. Svatba byla pohádková pro vkus a styl, kterým Audrey vždy oplývala, nikoli pro opulentnost a přepych, jak to bývá často dnes. Na úžasné dobové fotografie se podívejte v galerii.