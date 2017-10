Meziválečné Polsko na unikátních živých snímcích německého fotografa

Hildenbrand svou fotografickou školu proslavil také tím, že z barevných snímků dělal pohlednice, které se staly v Německu velmi oblíbenými. Byly na nich výjevy z venkova, běžný život i intimní domácí portréty. Hildenbrand se stal jedním z 19 oficiálních fotografů, kteří během 1. světové války fotili na frontě na straně Centrálních mocností. A mezi těmito 19 kolegy byl právě Hildenbrand jediný, kdo z války přinášel barevné obrazy – na počátek 20. století jev vskutku nevídaný.

Po válce začal fotit pro National Geographic, který jej vyslal do obnoveného Polska, jež vzniklo po staletích rozdělení mezi carské Rusko, habsburskou monarchii a Prusko. Pohyboval se především na vesnici, mezi farmáři a hospodyněmi, občas zavítal také do Krakova, jejž si velmi oblíbil. Na unikátní Hildenbrandovu sbírku ze 30. let minulého století, kterou připomněla před několika dny polská média, se můžete nyní podívat v naší galerii: