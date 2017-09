„Mami, jsem v pořádku!“ Mladý cestovatel baví fotkami, které mají uklidnit jeho matku

Jonathan Kubben Quiñonez pracoval jako obchodní poradce v Bruselu. Jednoho dne si však řekl, že život je příliš krátký na to, aby ho strávil v obleku za kancelářským stolem, a dal výpověď. Prodal auto, koupil si jednosměrnou letenku na Kubu a svým bláznivým rozhodnutím naprosto vyděsil svoji matku. Nevěděl, co bude dál, ale podle svých slov cítil, že dělá správnou věc. Na svoji cestu odletěl v březnu 2016. O rok a půl později stále cestuje.

Jonathan se stal během svých cest po světě internetovou senzací, a to právě díky své matce. Aby ji totiž uklidnil, udělal si ceduli s nápisem: „Mami, jsem v pořádku.“ Jeho vtipně pojaté fotky z nejzapadlejších koutů země se postupně staly internetovou senzací. A to rozhodně oprávněně. Podívejte se do naší galerie. Mít tak tu odvahu, se vším praštit a procestovat svět!