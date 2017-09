Dánská agentura najala přes všechny výhrady muslimskou modelku, která pózuje v hidžábu

Rozhodnutí společnosti Unique Models (patří mezi vůbec největších modelingové agentury ve Skandinávii) najmout muslimskou modelku, která nosí hidžáb, označují dánská média za „zcela výjimečný“ krok. A to z toho důvodu, že podobných modelek je v západním světě velmi málo. Agentura oznámila své rozhodnutí tento týden v úterý na svých webových stránkách.

Jacqueline Mikkelsen, která je majitelkou Unique Models, to považuje za průlom. „Pracuji v modelingovém průmyslu už 30 let a jsem vždy šťastná, když najdeme krásnou modelku s tmavou kůží, nebo dívku z Asie. Amina ukáže, jak dokážeme být rozmanitý. Není u nás proto, že je to černá dívka s hidžábem, ale protože je krásná a má obrovský potenciál,“ řekla podle dánské televize DR ředitelka Mikkelsen.

Zatímco šéfka Unique Models si myslí, že dánský módní průmysl je už připraven na to, aby modely předváděla muslimská mladá žena v hidžábu, někteří jiní odborníci nad tím váhají.

Dánský módní expert a televizní moderátor Chris Pedersen například řekl, že používání modelky s hidžábem je na Západě „výjimečné“ a v počátcích. „Nepochybuji ale o tom, že mladé moderní muslimky potřebují podobný vzor, protože muslimské ženy často zůstávají nuceně v pozadí,“ vysvětlil Pedersen v televizi DR.

Podle odborníků ale až čas ukáže, zda se modelka Amina Adan prosadí na trhu. Předpoklady pro to má. Je vysoká 178 centimetrů a její míry jsou 80-64-87.