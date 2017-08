Devastující síla přírody: Následky hurikánu Harvey na působivých fotografiích

Přívalové lijáky a s nimi související záplavy vyústily v americkém Texasu v rozsáhlou tragédii. Dle agentury AP kvůli hurikánu Harvey zemřelo 31 lidí. List The New York Times odhaduje počet obětí dokonce na 38. Navíc panují obavy, že smutná bilance ještě vzroste poté, co opadne voda a záchranáři budou moct do prozatím odříznutých domů.