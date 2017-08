To musíte vidět: V Thajsku postavili snovou školní tělocvičnu z bambusu, ve které není ani kousek kovu

Co tak asi může být na školní tělocvičně zajímavého? Většinou nic, pokud ale nestojí v mezinárodní škole Panyaden ve městě Čiang Mai v severním Thajsku. Bez přehánění – je to krása a z projektu čiší obrovská originalita. Stavba je celá z bambusu a nemá v sobě kousek kovu. Podle firmy Chiangmai Life Architects and Construction, která ji postavila, bylo záměrem vytvořit dílo, jež je založené na lásce k přírodě.