Tohle ve filmu neuvidíte: Ojedinělé barevné fotografie ukazují zkázu Dunkerku po slavné bitvě

Nejočekávanější film letošního léta, válečné drama Dunkerk, vidělo v českých kinech zatím kolem 170 tisíc diváků, což je slušný výsledek. Celosvětově mělo dílo Christophera Nolana do 8. srpna tržby 320 milionů dolarů, to je zase něco méně, než se očekávalo. Film ovšem vyvolal obrovský zájem o samotnou bitvu o město Dunkerk na severu Francie, kde nacistické Německo dostalo statisíce britských, francouzských a belgických vojáků do kleští.