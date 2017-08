Chatka-knihovna, která slouží jako úkryt před světem. Architekti vymysleli originální obydlí

Dubová obdélníková kabina – tak by se dal jednoduše popsat projekt amerického architektonického studia Padron, které – inspirováno norskými chatkami – vytvořilo unikátní prostor pro relaxaci. Najdete jej v americkém státě New York uprostřed lesů.

Stavba se nazývá Hemmelig Rom, což v norštině znamená „Tajemný pokoj“. Opravdu tak také vypadá – obdélníková stavba o jediné místnosti, kde se vejde jeden, avšak maximálně dva lidé, působí jako samotka. Je však ve skutečnosti propracovaně zkonstruovaná tak, aby svému návštěvníkovi působila co největší pohodlí. Je vybavena stovkami knih, kterými si můžete (kromě procházek do okolních lesů) zpříjemňovat pobyt. Taková chata-knihovna na samotě není pro každého – samota může někomu vadit, prostor zvenčí se může zdát stísněný. Projekt však zaujal a do podivuhodného místa se každoročně opravdu vydávají turisté-dobrodruzi.

Stavba totiž klame tělem. Navenek působí chladně a obyčejně. Uvnitř se však nachází dřevem obložená místnost s krbem a veškerým dalším vybavením, včetně koupelny a kuchyně. Plochu má chatka 200 metrů čtverečných, takže o stísněnosti nemůže být řeč. Je vyrobena z dubového dřeva a z dalších materiálů, které, jak uvádí studio Padron, by jinak vzešlo vniveč. Jedná se totiž o tzv. zbytkový materiál, který byl užit na různých stavbách, a pro nějž už není využití. Jedná se o různé typy dřeva, kovy, části konstrukce a kameniny. Na výjimečnou knihovnu se můžete podívat v naší galerii.