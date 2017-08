Takhle se vyrábí nová Tatra Präsident, auto do extrémního terénu a počasí. Podívejte se

Kopřivnická automobilka zahájila výrobu limitované edice nákladních vozů Tatra Phoenix Präsident. Připomíná si tak výročí zahájení stavby nejstaršího českého osobního automobilu, od níž letos uplyne 120 let.

Generální ředitel Tatra Trucks Radek Strouhal v rozhovoru pro E15.cz řekl, že firma už začala nabízet zákazníkům první kusy speciálních vozů řady Phoenix. „Zájem je docela velký, byť se jedná o poměrně dražší variantu. To auto je výrazně nadstandardně vybaveno. Věříme, že pro nás bude i zajímavou reklamou,“ uvedl.

Kabina je nalakována ve speciálním odstínu vínové metalízy a zdobí ji výrazné zlaté nápisy Präsident. „Je to na první pohled jednoznačně identifikovatelný vůz. Mým snem je vyrobit jich 120, když máme toto výročí. Myslím, že by se to mohlo podařit. Nadšenců, kteří chtějí mít něco výjimečného, se doufám najde dost,“ dodal Strouhal.

Další kulaté výročí oslaví Tatra napřesrok. V roce 1898 začala vyrábět první nákladní vozy.

Od kočárů a bryček k těžkým automobilům

Samotný vznik firmy se datuje červnem 1850, kdy Ignatz Schustala se dvěma tovaryši zahájil v tehdejším Nesselsdorfu výrobu kočárů a bryček. O necelá čtyři desetiletí k nim jeho nástupce přidal železniční vagony.

Významný je právě rok 1897. Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft postavila jeden z prvních sériově vyráběných osobních vozů na světě se spalovacím motorem Präsident a o rok později první nákladní automobil. Název Tatra nese společnost od konce první světové války.

Za vznikem Präsidenta stojí moravský konstruktér Leopold Sviták společně s rakouským průkopníkem automobilismu Hansem Ledwinkou, později Janem Ledvinkou, který byl jednou ze stěžejních osobností továrny Tatra. Od jeho úmrtí uplynulo 2. března 50 let.

Základním kamenem tatrovek a vůbec celosvětové proslulosti značky je originální koncepce podvozkového páteřového rámu z roku 1923 s centrální nosnou rourou, kterou navrhl právě Ledvinka. U těžkých nákladních aut byla jeho koncepce - projedeme tam, kde jiní neprojedou - poprvé uplatněna už rok od svého zrodu.