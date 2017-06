V Japonsku otevřela restaurace chybných objednávek. Zaměstnává lidi trpící demencí | Reflex.cz

V tokijské čtvrti Toyosu byl za začátku června zahájen zkušební provoz „Restaurace chybných objednávek“. Zatímco do běžné restaurace, kde by vám nebyli schopní přinést to, co jste si objednali, byste se už pravděpodobně nevrátili, nový podnik prezentuje nejistou objednávku jako svou přednost. Zaměstnanci restaurace jsou totiž staří lidé postižení demencí a tak je prostě velká pravděpodobnost, že při cestě od vašeho stolu do kuchyně zmizí vaše přání v nenávratnu.