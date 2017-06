Před invazí do Iráku si šel Bush zarybařit. Konec studené války na fotkách Susan Biddleové | Reflex.cz

Přijmout nabídku stát se hlavní fotografkou Bílého domu se Susan Biddleová kdysi zdráhala. Chtěla se věnovat opravdové novinařině, nakonec si však uvědomila, jak moc může světu amerického prezidenta prostřednictvím svých fotografií přiblížit, a místo přijala. Chtěla zachytit a předat všechny aspekty osobnosti člověka, který zaujímal nejmocnější post na světě.

Biddleová vzpomíná, jakou kuriozitu jako žena v těsné blízkosti prezidenta představovala na zahraničních cestách na konci 80. let. V Asii se jí z delegace dokonce snažili často odstrčit. S vyloženou diskriminací se však fotografka podle svých slov nesetkala. Jediným člověkem v Bílém domě, který jí připomínal očekávání spojené s jejím pohlavím, byla Nancy Reaganová. Ta Biddleové zakazovala nosit kalhoty.

Nálada se podstatně uvolnila po nástupu do funkce bývalého viceprezidenta George Bushe staršího. Nejenže emancipované „stříbrné lišce“ Barbaře Bushové bylo jedno, co Biddleová nosí, nový prezidentský pár byl daleko sehranější jednotkou a pustil fotografku do svého soukromí. Bush rád rybařil, ačkoliv jeho okolí tvrdilo, že kvůli svojí proslulé netrpělivosti dobrý rybář být nemůže. Možná z toho důvodu si čekání na rybolovu ukracoval čtením státních materiálů. Biddleová jej u této příležitosti zachytila třeba u pročítání pokynů k vtrhnutí do Iráku.

Velmi rozdílná od dnešních dnů byla podle fotografky také veřejná prezentace prvního páru. City na veřejnost nepatřily, v archivu byste tak nalezli projevy lásky ala Barack a Michelle Obamovi jen těžko. O to cennější jsou vzpomínky Biddleová, která byla svědkem každodenních drobností, které svědčily o blízkém vztahu Bushových.

Za nejdůležitější předpoklad pro kariéru osobního fotografa politiků považuje Biddleová smysl pro humor. Vyplatil se jí například při jednání George Bushe a Michaila Gorbačova, kterému byla přítomna pouze ona. Ze setkání se dochovala vtipná fotografie, kdy se oba státníci pobaveně dívají na hodinky. Projev, který by mohl být vykládán mnoha způsoby, dvojice odlehčila odkazem na zvyk spojený v Americe s dovážkou pizzy, kdy je zvykem, že pokud poslíček přijede později než za půl hodiny od objednání, za pizzu se neplatí.

Novopečená osobní fotografka Donalda Trumpa Shealah Craigheadová Biddleové nabídla, jestli se nechce do Bílého domu vrátit. Fotografka však nabídku s díky odmítla. Pro Trumpa by prý pracovat nechtěla, Craigheadové však dala mnoho cenných rad, jak se dostat k prezidentskému páru co nejblíže a jak nejlépe zachytit emoce proudící Bílým domem.