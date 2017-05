Další trolení Trumpa: Obamův fotograf dělá promo House of Cards | Reflex.cz

Třicátého května vpustí Netflix do světa první díl již páté série populárního seriálu House of Cards. Ta satiricky ukazuje nejvyšší patra americké politiky, přičemž původní předloha z pera britského politika a nyní spisovatele Michaela Dobbse byla založena na reáliích z doby vlády Margaret Thatcherové. Oficiální fotograf Baracka Obamy Pete Souza nafotil s hlavními představiteli seriálu promo fotky.

Poté, co se po inauguraci Donalda Trumpa pustil Souza na svém instagramovém účtu do trolení nového prezidenta, si propagaci seriálu, který variuje příběhy o nejhlubším dnu reality Bílého domu, nelze vyložit jinak než jako další popichování nového prezidenta. Souza fotil manžele Obamovi po celou dobu osmi let, kdy byl 44. americký prezident v úřadu. Kromě oficiálních fotografií se stal autorem také množství uvolněných momentek, které se staly symboly Obamova nekonformního stylu prezidentsví.

Ačkoliv dostal fotograf od Trumpova týmu nabídku pokračovat ve své práci s novým prezidentem, rázně ji odmítl. Místo toho založil instagramový účet @petesouza, kde od ledna reaguje na kontroverze spojené s kroky Trumpovy administrativy trefnými fotografiemi. Sleduje jej přes milión uživatelů. Nyní se Souza rozhodl podpořit seriál House of Cards, o němž herečka Robin Wrightová, jež ztvárňuje jednu z hlavních postav – manželku prezidenta Claire Underwoodovou – prohlásila, že Trump tvůrčímu týmu v posledních měsících ukradl všechny dobré nápady.

Fakt, že se v seriálu často záměrně, v posledních letech však díky nepředvídatelnému vůdcovskému stylu Donalda Trumpa také nezáměrně, objevují stejné motivy či situace, o jakých Američané v reálu denodenně čtou, potvrzuje i Wrightovou vyslovené přání o tom, že by v Bilém domě ráda viděla Michelle Obamovou. Sama v seriálu ztvárňuje první dámu s ambicemi svého manžela ve funkci vystřídat.

Pete Souza fotil Kevina Spaceyho a další protagonisty v plenéru u Bílého domu, u Kapitolu, u Památníku Martina Luthera Kinga nebo ve washingtonském metru, kde se v první sérii odehrála jedna ze zásadních scén celého seriálu, kdy se Frank Underwood jako předseda Sněmovny reprezentantů dopustil vraždy.