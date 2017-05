Podivný osud největšího hotelu na světě: Hitlerův čtyřkilometrový kolos nepřivítal jediného hosta | Reflex.cz

Rekreační středisko Prora mělo mít v plné síle 10 tisíc pokojů pro 20 tisíc hostů, ideálně z řad pracujícího německého lidu. Všechny pokoje měly mít výhled na Baltské moře a obrovskou písečnou pláž. Za návrh 8 budov táhnoucích se 4,5 kilometry podél pobřeží dostal Albert Speer v roce 1937 dokonce Velkou cenu na světové výstavě v Paříži. Seebad der 20 000, jak byl projekt nazván, měl mimo jiné zahrnovat divadlo, kino, loděnici i obří koncertní koncertní halu pro 20 tisíc lidí. K dokončení stavby ale nikdy nedošlo. Válečná mašinerie potřebovala všechny dostupné síly, a tak bylo 9 tisíc dělníků pracujících na stavbě odvoláno jinam.

Areál byl několik let opuštěn, dokud po konci 2. světové války nedorazila sovětská armáda. Rusové obsadili 5 z 8 obřích budov a během 12 měsíců z Prory odvezli vše, co se ještě dalo nějak využít. Komplex plánovali dokonce i odpálit, ale zjistili, že na to nemají dost dynamitu. V průběhu dalších let pak Prora sloužila jako vojenská škola, tábor pro uprchlíky, muzeum i diskotéka. Hotel se z ní už nikdy nestal a budovy pomalu chátraly.

Nový život chce nyní komplexu dát firma Metropole Marketing, která plánuje vytvořit z Prory rekreační středisko pro bohaté. Apartmány zde stojí v přepočtu od 9,5 do 17 milionů korun. První část areálu je již opravena a celková renovace by měla být dokončena v roce 2022.

„Minulost je minulost. Prora možná byla postavena nacisty, ale ti ji nikdy nepoužívali. To místo je nádherné a lidé touží po návratu k přírodě a lokalitě, kde by si mohli užívat její krásy,“ řekl před časem německému tisku mluvčí společnosti Metropole Marketing Manfred Hartwig.

Čísla mu, zdá se, dávají zapravdu, protože firma již prodala zhruba 95% z první série nabízených apartmánů.