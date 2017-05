Objevily se další mimořádně kvalitní barevné fotografie z druhé světové války | Reflex.cz

Část těchto barevných fotografií nedávno vyšla v knize „The Second World War in Colour“. Celkově má ale Imperial War Museum ve svých sbírkách více než 11 milionů fotografií, které pocházejí z doby od první světové války až do dnešních dnů.

Jsou mezi nimi například i fotky, na kterých jsou českoslovenští vojáci, kteří sloužili v britských jednotkách za druhé světové války. Podívejte se do galerie: