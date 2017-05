Americké vojenské letadlo s nejnebezpečnějším smrtícím poselstvím: Boeing E-6 Mercury | Reflex.cz

Na první pohled by to asi řekl jen málokdo. V leteckých silách země, která disponuje stealth stíhačkami F-22, tankobijci A-10 nebo strategickými bombardéry B-52 nevypadá vojenské letadlo Boeing E-6 Mercury, které vzniklo úpravou přizpůsobením civilního dopravního letounu Boeing 707-320, nijak zvlášť nebezpečně. Ale zdání v tomto případě klame.

Letouny Mercury sice na palubě nenesou žádné zbraně, přesto to jsou v jistém smyslu nejvíce smrtící stroje Pentagonu. Jsou to totiž ve skutečnosti vzdušná velitelská stanoviště a komunikační centra pro dobu krize, která řídí americké strategické síly. Velí jaderným balistickým střelám na souši i na moři. Jsou to hrozivé letouny Posledního soudu.

Jejich úkolem je převzít roli Centra globálních operací a hlavně udržet komunikaci mezi nejvyšším velením, počínaje prezidentem USA a ministrem obrany, s americkými jadernými silami – i kdyby došlo k nepřátelskému prvnímu jadernému úderu a zničení amerických pozemních velících center. V případě takového prvního úderu by právě letouny Mercury velely odvetnému útoku.