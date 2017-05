Nový život: Fenka z podzemní množírny si užívá každou vteřinu na svobodě | Reflex.cz

B.B. byla jedním ze zachráněných psů z hrůzného chovu v americké Severní Karolíně. Když ji členové Humane Society of the United States v listopadu loňského roku našli, byla celá zavšivená a pokrytá výkaly. Její zachránci nedokázali ani odhadnout, kolik jí je let, podle stavu těla ale bezpečně poznali, že B.B. rodila jeden vrh štěňat za druhým. To vše v malé kleci s drátěnou podlahou, ve sklepě domu bez možnosti spatřit denní světlo.

"Byla opravdu malinká, vypadala jako úplně bezbranné stvoření," vzpomíná v rozhovoru pro The Dodo Jessica Lauginiger, která B.B. našla. "Dala jsem ruku ke kleci a ona k ní přišla a očichala si mě. Byla velmi nedůvěřivá, ale přesto po lidském dotyku toužila. Přitáhla jsem si jí blízko k tělu a ona se o mě ihned opřela. Pamatuju si, jak malinká a křehká mi připadala."

Malá fenka pudla nebyla zdaleka jediným zvířetem, které v množírně trpělo. Jen psů tam bylo přes 150. Dále pak i kočky a kozy. Všichni žili v podobných podmínkách jako B.B. Majitelé přitom na prodeji mláďat vydělávali velké peníze. Velká část zvířat zamířila na místní veterinární kliniku Cabarrus Animal Hospital a tam padla B.B. ihned do oka Brendě Tortoreo.

"Byla v rohu. Vypadala tak hrozně, vyděšená k smrti. Odmítala jíst, odmítala pít, bylo mi jí líto, a tak jsem si řekla, že si vezmu domů právě ji. Doma jsem ji položila na podlahu, ale ona pořád chodila v kruzích - neběhala, chodila. Myslím, že to bylo to jediné, co uměla. Dala jsem ji do obývacího pokoje a nedošla ani do chodby. Děsila se koberců a nevěděla, co je to slunce. Nevěděla dokonce ani, co to je tráva, a bála se jí," popisuje Brenda.

B.B. to naštěstí v novém prostředí nevzdala a místo původního 1,5 kilogramu dnes váží už přes 4,5 kila. Zapojuje se do her dalších dvou psů Brendy Tortoreo a má před sebou spokojený zbytek života. Problém množíren ale stále přetrvává a členové Humane Society of the United States doufají, že mediální zájem o B.B. alespoň zvedne povědomí veřejnosti o tomto druhu týrání.