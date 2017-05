Plus size modelka, která budí emoce. Seznamte se s Tess Hollidayovou | Reflex.cz

Byla malá, ne zrovna štíhlá, a přesto se chtěla stát modelkou. Ve škole v rodném Mississippi se jí smáli, smích poté přerostl v šikanu. Střední školu ani nedodělala a stále snila o tom, že jednou zaujme nějakou modelingovou firmu, která se zajímá o plus size modelky. No, a nakonec se jí to povedlo – dnes je z ní sebevědomá a známá plus size modelka.