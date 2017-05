Geniální minimalismus skrytý v plovacích čepicích. Krásná fotosérie Bazén vyvolává nostalgii i otázky | Reflex.cz

Co se vybaví člověku jako první, když vidí prázdnou a upravenou plovárnu zahalenou v mandlových pastelových barvách? Je to prvovrepubliková atmosféra slavného Vančurova románu Rozmarné léto, nebo jsou to 50. a 60. léta socialistického Československa? Variant je více, záleží na imaginaci. Nostalgii – ani ne tak stesk, pouze nádech minulosti – však snímky vyvolávají každopádně.

Jsou minimalistické, čisté a estetické. Série, kterou slovenská fotografka nazvala jednoduše Bazén, může vyvolat mnoho asociací. Jako by tato série naplňovala známé přísloví, že méně je někdy více. Prohlédněte si snímky, které slovenská talentovaná umělkyně vytvořila. Můžete u nich přemýšlet, co ve vás pohled na ně vyvolává.