Polaroid každý den až do smrti: Americký umělec zdokumentoval svůj boj s rakovinou | Reflex.cz

Jamie Livingston začal 31. března roku 1979 unikátní projekt. Ještě jako vysokoškolský student se rozhodl, že každý den vyfotí jednu fotografii. Předsevzetí dodržel až do své smrti, která přišla o 18 let později. A polaroidem SX-70 tak vytvořil tisíce snímků. Talentovaný režisér tak zdokumentoval běžný život sebe i svých přátel, stejně jako proměnu ulic New Yorku.