Trump vs. Kim: Místo zbraní by měli poměřit účesy a pindíky! | Reflex.cz

Zatím si toho všimli pouze karikaturisté a humoristé, a protože k nim mám vzhledem k profesi nejblíž a protože jsou opravdu vtipní, dávám jejich práci k uvážení i ctěnému publiku.

Aby moje úvaha byla kompletní, musím doplnit, že předpokládám, že i souboj vlasů je rovněž pouze zástupný a že kdyby někdy náhodou došlo k setkání Donalda a Kima (řazeno podle abecedy!), celý problém by hoši vyřešili na hajzlíkách, kde by si prostě jenom poměřili pindíky.

Jako bonus jsem přidal dvě kresby, na nichž si oba pánové hrají s oblíbenými hračkami – raketkami. Zatímco Donald jich má plný dortík, Kim zatím stále ještě studuje manuál. Ale znáte to, jak to chodí, jednou vás manuál přestane bavit a prostě to zkusíte pustit a budete doufat, že to nějak zvládnete.