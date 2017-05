Skvělý pokus: Kuchař a fotograf vytvořili z jídla pro vojáky menu michelinské restaurace | Reflex.cz

Myslíte si, že by někdo jedl a zaplatil ve skvělé michelinské restauraci za jídlo, které dostávají vojáci v bojových jednotkách? Když se podíváte do balíčků, které dostávají američtí, ruští, nebo čínští vojáci, tak odpověď bude jednoznačná: To by učinil leda blázen. Jenže šéfkuchař Chuck George, kameraman Jimmy Pham a fotograf Henry Hargreaves se přesto pokusili o zázrak – naservírovali vojenské jídlo, jako kdyby ho nabízeli v prestižní restauraci. A povedlo se.