Osmiletá albínka ze Sibiře se stala senzací internetu, má už i nabídky od modelingových agentur | Reflex.cz

Maminka možné budoucí „hvězdy“ ale zatím všechny nabídky odmítá. „Dostali jsme skutečně mnoho nabídek od různých agentur, ale naše dcerka je ještě příliš mladá na to, aby se kariéře modelky věnovala. I když ona sama říká, že by ji to bavilo,“ řekla listu The Siberian Times paní Elena, matka Narijany. Podle matky je na rozhodnutí dost a dost času.

Dívka má i starší sestru Karimu, které je 14 let, ale ta je dle tradice tmavovlasá, podobně jako celá rodina. Nikdo v rodině předtím nebyl albínem. Fotograf Vadim Rufov, který s Narijanou pořídil několik fotografií, které se staly senzací ruského internetu, říká, že je to ta nejneobyčejnější dívka, se kterou se setkal a kterou kdy fotil.

Republika Sacha (neboli Jakutsko) je největší republikou Ruské federace. Zabírá tři časová pásma a má přes tři miliony kilometrů čtverečních. Žije zde ale pouze necelý milion obyvatel, protože životní podmínky zejména kvůli velkému chladu jsou tady poměrně složité. Polovinu obyvatel tvoří právě Jakuti. Republika Sacha je vůbec největší státoid (nižší správní jednotka) na světě.