Umění rozpadu: Jak by vypadala Země po pádu civilizace? | Reflex.cz

Přinesl by konec lidstva rovněž konec života jako takového? Drtivá většina odborníků se shoduje na tom, že ne. Lidskou apokalypsu by velmi pravděpodobně přežily rostliny i někteří živočichové.

Po takové apokalypse by pak bylo jen otázkou času, než by si opuštěná lidská obydlí znovu přivlastnila příroda. Do městských ulic se postupně navrátí vegetace a krátce poté i divoká zvěř. Lidská obydlí, která jsou bez údržby, podléhají dešti a větru a začínají se pomalu rozpadat a hroutit. Po pár letech už není téměř znát, že tu kdysi nějací lidé žili...

V roce 2008 byl na podobné téma natočen vynikající film Life after people. Na jeho výrobě se tehdy podíleli odborníci na inženýrství, botaniku, ekologii, biologii, klimatologii a archeologii. Fiktivní dokument popisoval Zemi jak bude postupně vypadat v průběhu dní, týdnů, měsíců, let a milénií poté, co z jejího povrchu zmizí lidé.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Trailer k filmu Life after people • VIDEO History channel

Právě představa pohlcení výdobytků civilizace faunou a florou inspiruje mnoho umělců k různorodým výtvorům. Jak by taková situace vlastně vypadala? To nikdo s jistotou určit nedokáže. Zcela určitě by ale byla fascinující. Stejně jako výběr prací fantazie autorů z naší galerie.