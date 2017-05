Města duchů z celého světa. Proč je jejich obyvatelé opustili? | Reflex.cz

1. Hašima, Japonsko

Milovníkům britského agenta 007 netřeba ostrov poblíž japonského města Nagasaki představovat. Právě Hašima inspirovala sídlo zloducha z bondovky Skyfall. Ve skutečnosti se ve městě neskrývaly temné síly, ale bydleli tam zcela obyčejní horníci. Na ostrově byl totiž do roku 1974 v provozu uhelný důl, než jej úřady nechaly uzavřít. Do té doby obývalo Hašimu pět tisíc lidí, kteří měli k dispozici kino, supermarket, ale i nemocnici.

Ubytování se řídilo hierarchií v důlní společnosti, výše postavení a dlouholetí zaměstnanci obývali vrchní patra panelových domů. Ta nižší totiž bývala kvůli nechráněné poloze ostrova na otevřeném moři občas vystavena vlnobití, především když udeřil tajfun. S uzavřením dolu ostrov zpustl a do osídlení, včetně prvního japonského věžáku z roku 1916 se pustil nelítostný zub času.

2. Sesena, Španělsko

Pětatřicet kilometrů jižně od Madridu se nachází Sesena, místo, kde byly urbanistické plány smělejší než realita. Postavena byla v období realitního rozmachu zkraje nového tisíciletí. V plánu bylo vybudovat 13 tisíc bytových jednotek, které poskytnou domov 30 tisícům Španělů, kteří odsud budou moci odjíždět každodenně za prací do hlavního města. Když udeřila hospodářská krize, znamenalo to konec projektu, z něhož v té době stála sotva třetina.

O byty v Seseně ale přes jejich nízké ceny není zájem, a tak žijí ve čtvrti s šesti tisíci byty pouze tři tisíce obyvatel. Drtivá většina budov je prázdná, pečlivě nalajnované ulice vedou odnikud nikam.

3. Bodie, USA

Městečko jako vystřižené z westernů vděčí za svůj vznik ve druhé polovině devatenáctého století kalifornské zlaté horečce. Ačkoliv někteří spekulují, že mělo v době největšího rozmachu až 10 tisíc obyvatel, doloženo je něco málo přes polovinu tohoto počtu.

Především se jednalo o muže, takže není divu, že zde bylo 65 salonů, které se staraly o pobavení. Pád městečka nazvaného po svém zakladateli přišel, když zlatá žíla kolem roku 1900 vyschla. V šedesátých letech se Bodie ujal stát Kalifornie a zasadil se o to, že z něj je dodnes skanzen mapující zlatou horečku.

4. Imber, Anglie

Do roku 1943 žila vesnice v hrabství Wiltshire na jihozápadě Anglie poklidně, jako tisíce jiných po celém světě. Pak ale přišel příkaz k vystěhování a z Imberu se stalo cvičiště pro spojenecká vojska, která se zde připravovala na invazi na pevninskou Evropu. Po skončení druhé světové války už se původní obyvatelé do vesnice nikdy nevrátili.

Bylo rozhodnuto, že bude i nadále sloužit pro vojenské účely. Pár dní v roce se přísně střežená obec otevírá veřejnosti a návštěvníci si tak mohou prohlédnout místa, ve kterých jindy trénují vojáci boj v městských podmínkách.

5. Farina, Austrálie

Heslo „Poručíme větru, dešti,“ sice v Austrálii v devatenáctém století neznali, jejich motto „Déšť následuje pluh,“ je ovšem v zásadě stejné. Stovky farmářů se tak vydaly osídlit australské vnitrozemí, aby záhy zjistily, že nezaprší a nezaprší.

Díky výstavbě železnice a objevu železa a cenných kovů se sice Farina ještě nějaký čas držela, nakonec se ale osada, která v době největšího rozkvětu čítala necelou tisícovku obyvatel a pyšnila se dvěma hotely, vrátila do náruče pouště. V šedesátých letech 20. století zavřela pošta, o dvacet let později přestal do místa jezdit vlak a dnes jsou zbytky Fariny zachovány pro zvědavce jen díky nadšencům, kteří o ně pečují.

6. Centralia, USA

Svého času byla Centralia v Pensylvánii prosperujícím hornickým městem. Zkraje šedesátých let pak dostali místní hasiči za úkol zlikvidovat jednu ze skládek odpadu, škrtli tedy sirkou a spolu s odpadky podpálili i uhelný důl pod Centralií.

Nějakou dobu se nic nedělo, posléze se ale začala na různých místech propadat země a z hořících šachet se valil dým. Evakuace se začala řešit po deseti letech, když majitel benzínky zjistil, že teplota pohonných hmot v rezervoárech se blíží 80 °C. Lidé tak sebrali svůj majetek a navždy své město opustili.

7. Sanzhi Pod, Tchaj-wan

Další megalomanský projekt, který se nesetkal s plánovaným úspěchem, stojí na Tchaj-wanu. Soubor domů, které svým vzhledem připomínají létající talíře, měl sloužit jako letovisko pro boháče z celého světa a pro rekreaci amerických vojáků, kteří sloužili v regionu. V roce 1978 se začalo s výstavbou a při výkopových pracích rozkryli stavaři pohřebiště ze 17. století. Dělníci tvrdili, že je pronásledují duše zemřelých.

Přesto se projektanti rozhodli přemístit sochu čínského draka, která stála na místě odnepaměti, aby mohli rozšířit příjezdovou cestu. Domněnky o prokletí Sanzhi Pod následně posílila série záhadných autonehod a nikdy neobjasněných sebevražd. Když navíc investorovi začal vysychat zdroj příjmů, rozhodlo se o uložení plánů na výstavbu futuristického střediska k ledu.