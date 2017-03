Po 50 letech znovu před objektivem: Jak dnes vypadají legendy Playboye?

Časopis plný polonahých žen ale nezajímal jen teenagery. Hýbal celou americkou společností. Ne nadarmo se mu připisuje zásluha na sexuální revoluci 60. let. Za normalizaci antikoncepce, nudismu, předmanželského sexu, ale i homosexuality tak mohou do jisté míry i slavné playmates z tehdejší doby. Jak ony samy na tehdejší dobu vzpomínají? Při netradičním focení po letech je vyzpovídal New York Magazine a jejich odpovědi si můžete přečíst v galerii.

Laura Aldridge (59) – Miss únor 1976

„Většinu mužů nezajímalo, co mám v hlavě. Chtěli mě jenom dostat. Byla jsem playmate a to by byl zářez na pažbě. Když bylo mé starší dceři Lily 10, našla v tátově pokoji Playboy, tak jsem jí řekla, že jsem byla playmate. Zeptala se, jestli by to mohla vidět. O půl hodiny později jsem jí klepala na dveře. Koukala na televizi a já jsem se zeptala, co si myslí. Řekla: „Wow, to je skvělý.“ Obě dcery jsou supermodelky – Lily je andílek Victoria's Secret.

Marilyn Cole Lownes (65) – Miss leden 1972

„Kamarádka odjela do Londýna z Portsmouthu, kde jsem pracovala jako úřednice. Řekla mi: „Je tam klub, kde se musíš akorát usmát a dostaneš hodně peněz.“ Na pohovor jste si akorát museli přinést bikiny. Byl to můj pozdější manžel, kdo si mě všiml. Velká výhoda zajíčků Playboye byla, že jsme měly v peněženkách dost peněz na to, abychom jen tak naskočily na letadlo, když se nám chtělo. Mohly jsme za sebe platit v jakémkoliv klubu a to nám dávalo pocit moci a svobody. Byly jsme všechny promiskuitní. A byly jsme všechny dost svérázné.“

Helena Antonaccio (65) – Miss červen 1969

„Po střední jsem šla do modelingové školy v New Yorku. Přišlo jim, že vypadám příliš nevinně, ne dost sexy. Ale dostala jsem práci v Playboy klubu. Věděla jsem, že to je krok k tomu, abych se do Playboye dostala. Ani jsem tehdy nebyla na tréninku těch zajíčků. Když přijdete do Playboy Mansion, tak dostanete vlastního komorníka, vozí vás v limuzíně a prádlo vám pere někdo jiný. Je to super.“

Dolores Del Monte – Miss březen 1954

„Dělala jsem nějaké pin-upy v dvojdílných plavkách. Jednou při focení ke mně přišla recepční, dala mi župan a řekla mi, že mám vyjít, až budu svlečená. Řekla jsem si, že to stejně nikdo neuvidí. Kalendáře nahých holek jsem viděla jenom v autodílnách. Později mi řekli, že chtějí použít můj snímek, ale myslela jsem si, že to je jiná fotka. Jsem na tu fotku z Playboye teď tak pyšná. Visí mi doma na zdi.“

Candace Jordan – Miss prosinec 1979

„Byla jsem premiantkou na mojí střední v Dupo, Illinois. Dostala jsem stipendium na univerzitu v St. Louis, ale byla jsem unuděná k smrti a přísahala, že budu dělat něco jiného. Kamarádka mi řekla, že nabírají v Playboy klubu. Byla jsem jedináček, takže všechny tyhle holky byly něco jako moje sestry. Feministky mi vždycky říkají: „Nemohu uvěřit, že jste ze sebe dělala jen objekt.“ No a já vždy odpovídám: „Myslíte si, že na mě mířili zbraní? Ne, byla to moje svobodná volba a o tom by ženská svoboda měla být.“

Janet Lupo – Miss listopad 1975

„Dostala jsem práci v Playboy klubu ve Vernon Valley. Byla to rodinná restaurace! Obsluhovali jsme hodně dětí. Tam mě požádali, abych pózovala. Moje focení začalo nevinně, měla jsem na sobě takovou noční košili pro babičky. Druhý den jsem košili odložila a fotograf mě pořád fotil a pak mi ukazoval ty fotky a říkal: „Vidíš, nevypadá to špatně,“ a já řekla: „Víš co, vážně to nevypadá špatně. Takhle by to šlo.“ Pak jsem byla hodně populární, to rozhodně.