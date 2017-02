5 moderních, ambiciózních a stylových univerzit. Prohlédněte si nejnovější budovy světových architektů

Vzdělávání se může odehrávat i tam, kde bychom to možná nečekali. V budovách světových architektů, kteří navrhli pozoruhodné vysokoškolské koleje, učebny či laboratoře. Přestože české univerzity jsou spíše symbolem opaku – tedy lásky k tradici, když například Karlova univerzita má několik budov v pražském historickém centru, ve světě se rodí budovy univerzit, které jsou inovativní, pohodlné a budí pozornost. Představujeme sedm univerzit, které ve svém žebříčku ohodnotil jako nejpozoruhodnější prestižní web Architectural digest .

I další výrazná budova se nachází v USA – není to však místo vyučování, nýbrž kolej. Nachází se v Severní Karolíně a je dítětem londýnského architektonického studia. Budova je vpasovaná mezi historické budovy univerzity a je především ze skla. Na chodbách se člověk údajně cítí, „jako by létal“.

Univerzita v norském Bergenu

Přesouváme se do severní Evropy, do města Bergen v Norsku. Tam dánští architekti vytvořili budovu bergenské university, jejíž hlavní předností je velké množství společných prostor, kde studenti mohou trávit čas mezi přednáškami. Je zasazena do parku a nabízí veškerou vybavenost – kavárny či obchody. Na pohled působí jako moderní nákupní centrum, nenechte se ale zmást. Ta skleněná několikapatrová budova na šedivých pylonech v centru historického města Bergen, je univerzita, nikoliv norské Palladium.