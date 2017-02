Slumy New Yorku na přelomu století: Miliony imigrantů, špína, chudoba a vraždy

Mezi roky 1900 a 1914 prošlo newyorským imigračním centrem na Ellis Islandu každý den v průměru přes 5000 lidí. Odhaduje se, že 40% současné populace Spojených států má v rodokmenu alespoň jednoho člověka, který do Ameriky přišel během této imigrační vlny. Většina nových občanů rychle nastoupila do vlaků a rozjela se do rozličných koutů nové vlasti, ale část zůstala přímo v New Yorku. Takových lidí byly dokonce statisíce.