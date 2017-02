Mapy nejtoxičtějších zemí světa. Nejhůře jsou na tom bohaté arabské státy, Česko trpí také

Bohaté arabské státy ležící u Perského zálivu, jako Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, patří mezi nejvíce znečištěné státy světa. Miliardy dolarů, které vydělávají na prodeji ropy, zemného plynu, ale dnes i na finančních službách či turistice, většinou neinvestují do ochrany životního prostředí či obnovitelných zdrojů. Podle nové studie ale na tom v případě znečištění ovzduší na tom není nejlépe ani Česká republika.

Odborníci z britské organizace The Eco Experts připravili analýzu podle pěti faktorů ze 135 států světa. Porovnávali emise CO2 ze spalování paliv, spotřebu energie na jednoho obyvatele, úroveň znečištění ovzduší, počet úmrtí, které lze připsat na vrub znečištění ovzduší a výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Takže studie se zaměřila nejenom na samotné znečištění, ale i na to, co se proti tomu dělá.

Česko v některých svých regionech ještě pořád trpí vysokým znečištěním ovzduší, což se projevovalo i v posledních týdnech při inverzi. Podle odborníků z The Eco Experts patříme až do poslední třicítky nejvíce znečištěných států.

Například Saúdská Arábie, která patří mezi největší producenty ropy, nedělá prakticky nic pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, i když má například pro solární průmysl takřka ideální podmínky. Vláda se ale nezajímá o ochranu životního prostředí a zdraví svých obyvatel.

Opakem je Čína, i když to může vyznívat paradoxně. I když je pořád jedním z největších znečišťovatelů ovzduší na světě, do roku 2020 hodlá investovat do obnovitelných zdrojů kolem 250 miliard dolarů.

Ze studie plynou i některá zajímavá zjištění. Celkové znečištění je například menší v USA, než v Kanadě, nebo to, že malé Lucembursko je hodně „toxické“. Ale ne kvůli tomu, co produkuje samo. Většinu znečištění mu tam „exportují“ sousední země, především Belgie.

Mezi 10 nejtoxičtějších států světa (studie se týká 135 zemí) patří: Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Omán, Turkmenistán, Libye, Kazachstán a Trinidad a Tobago.

Podívejte se na mapy roblémů se znečištěním ovzduší v jednotlivých zemích. Čím tmavší barva, tím větší znečištění: