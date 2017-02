Peruánská Dánská dívka: Muž se převléká za své předky, ženy i muže. Podoba je fascinující

Britská televize BBC přinesla včera reportáž o peruánském podivínovi, fotografovi a malíři v jedné osobě. Peruánec s pohnutým životním příběhem strávil desítky let tím, že se snaží dokonale napodobit vzhled svých předků. Ať už to jsou ženy, nebo muži.

Peruánec se jmenuje Christian Fuchs a je mu 37 let. Svou úchylku pro své předky však má už od deseti let, kdy se poprvé začal oblékat jako jeho praprababičky a prapradědečkové. Objevoval staré rodinné portréty a začal na sebe navlékat oblečení, které se mužům a ženám na obrazech podobalo. Postupně, jak šel čas, se z této činnosti stala obsese. Fuchs již desítky let nedělá prakticky nic jiného, než že dovádí k dokonalosti svou podobu se svými předky. Je přitom lhostejné, jestli jde o ženy nebo o muže: Fuchs se snaží napodobit vzhled svých předků bez ohledu na pohlaví. A daří se mu to. Ostatně, podívejte se do naší galerie.