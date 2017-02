New York pod nadvládou cracku: Odvrácená tvář 80. let na silných fotografiích

Zapomenutá dekáda, která dostala New York na kolena. Obyvatelé hromadně opouštějící město, finance na pokraji bankrotu a všudypřítomný crack. Tak by se dala shrnout 80. léta v New Yorku. Ulice tehdy zaplavila nová, levná droga a závislost na ní odstartovala nevídanou vlnu násilí. Celá generace Američanů tehdy překřtila město známé jako Big Apple (Velké jablko) na Rotten Apple (Shnilé jablko).

"New York a ekonomický motor světa?" vzpomíná s úšklebkem na tehdejší dobu Oscar Isaac v dokumentu A Most Violent Year. "Všechny služby, které teď bereme jako samozřejmé, tehdy prostě nefungovaly. Prakticky ani neexistovaly, protože je museli seškrtat. Panovala naprostá anarchie."

Z Times Square, kde ještě v 70. letech sídlila řada luxusních hotelů, se postupem času stalo centrum peep shows, prostituce a zločinu obecně. Jen v roce 1984 na něm policie vyšetřovala přes 2300 trestných činů. O skutečném počtu zahrnujícím i ty neohlášené můžeme jen spekulovat. V rozsáhlém systému metra pak docházelo k 250 násilným přepadením každý týden. Tak vysoko se čísla v dnešní době nevyšplhají ani za celý rok.

"Lower East Side byla jako jeden velký trh. Lidé měli rozprostřené deky a prodávali třeba i rozbité žárovky. Tehdy jsem si uvědomila, že vlastně žiji v zemi třetího světa," vzpomíná Jessica Chastain v A Most Violent Year.

Škrty v rozpočtech měly za následek prudké navýšení lidí bez domova. Muže i ženy v zoufalé životní situaci jste tehdy mohli potkat všude. Žebrali v Central Parku, překračovali jste je v metru a potkávali spící v odpadkových koších přímo na ulici. V kontrastu s jejich osudem pak ještě více vynikly excentrické persony mafiánského podsvětí, které na katastrofické situaci nejvíce vydělávaly.

Nejznámější z nich se stal John Gotti. Americký gangster italského původu pocházel z chudých poměrů, ale prostřednictvím organizovaného zločinu a s ním spojených vražd rychle vystoupal až na vrchol rodiny Gambino. Boss nejvýdělečnější zločinecké organizace tehdejší doby se vyžíval v mediálních výstupech a rád pózoval v drahém oblečení. Policie, alespoň to, co z ní v New Yorku zbylo, se usilovně snažila o jeho odsouzení a v roce 1992 se jí to po několika neúspěšných pokusech konečně povedlo.

Gotti byl usvědčen z pěti vražd, lichvy, vydírání a nespočtu dalších zločinů. Zpět na svobodu už se nikdy nedostal. Zemřel v roce 2002 a stal se tak jedním ze symbolů zkorumpovaného New Yorku 80. let.